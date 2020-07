Mai respirăm încă la fotbal

Poli: Axinte – Cabral, Klimavicius, Frăsinescu, Onea (’73 - Chacana) – Grădinaru, Mihalache, Passaglia, Popadiuc – Omoh (’82 - De Iriondo), Luckassen (‘90^3 - Zaharia). Antrenor: Mircea Rednic.

Voluntari: Cojocaru – Struna (’80 -Ricardinho), Paşcanu, Armaş, Vl ad (’46 - Kocic) – Căpăţînă (’80 - Ţîră), Gorobsov, De Lucas – I. Gheorghe (’61 - Belu), Tudorie, Măţan (’71 - D. Benzar). Antrenor: Mihai Teja.

Cartonaşe galbene: Chacana (’83), Klimavicius (’85), Grădinaru (‘90^5) - Vlad (’10), De Lucas (’70), Tudorie (’85), Belu (’90).

Arbitri: Adrian Cojocaru; Radu Ghinguleac, Valentin Avram.

1-0, min. 30: Căpăţînă, cu un şut de la marginea careului mare;

1-1, min. 42: Cabral încearcă o centrare de pe dreapta, mingea e deviată de Vlad şi intră în plasă;

2-1, min. 74: “un-doi” Omoh – Luckassen, finalizat de primul.

Aseară, pe o ploaie torenţială, Poli a trecut de FC Voluntari şi continuă cursa pentru menţinerea în elită. Primul act, dominat de gazde, a generat multe şuturi, câteva cu ceva grade de periculozitate. Două dintre încercări, trimise de Căpăţînă (min. 30) şi Cabral (’42), au atins şi ţinta, a doua fiind deviată esenţial de Vlad.

Imediat după odihină, oaspeţii au preluat frâiele jocului. Reduta Politehnicii a rezistat însă, gazdele scoţând, treptat, nasul şi în atac, plasând câteva contre dure. Popadiuc a scăpat singur cu portarul în minutul 72, dar nu a făcut altceva decât să-l ia la ţintă, iar peste două minute Omoh a găsit targetuul. FC a replicat imediat, a căutat egalarea, însă Ţîră (’87), singur cu Axinte, care a intervenit excelent, şi Tudorie (’88) au risipit-o.

Lupta în culise continuă

^ În ciuda faptului că Adunarea Generală a LPF a decis ieri ca sezonul să fie prelungit până ce Dinamo îşi va disputa toate restanţele, Poli mai speră ca Liga I să se încheie săptămâna viitoare, cum este programarea actuală. Ieşenii se bazează pe faptul că cinci dintre cele opt echipe din play-out nu au fost de acord cu prelungirea. O decizie asupra calendarului ar putea fi luată luni, de Comitetul Executiv al Federaţiei. Ieşenii doresc să nu apară modificări şi pentru că, dacă Liga I nu se va prelungi, Dinamo ar putea pierde cele cinci restanţe la masa verde şi ar avea şanse infime să treacă peste Poli. Drept urmare, meciul contra Chindiei, de duminică, ar putea avea caracter decisiv pentru prinderea locului de baraj. Partida dintre Iaşi şi Târgovişte va avea loc în Copou, cu începere de la ora 14:00. Luni s-ar putea însă lua în discuţie şi varianta de extindere a eşalonului de elită la 16 formaţii. Dacă echipele din primă ligă doresc anularea retrogradării directe, doar ultima clasată urmând să joace baraj, două formaţii din Liga a II-a cer un baraj extins, cu trei echipe din elită şi trei din eşalonul doi. ^ După Sorin Şerban, un alt jucător împrumutat de Poli de la FCSB, club care are relaţii strânse cu Academica Clinceni şi FC Voluntari, Ovidiu Horşia, a “căzut” pe final de sezon. Primul a prins banca ieri după mai multe meciuri în care a absentat, iar al doilea nu a fost nici rezervă aseară, după ce a acuzat probeme medicale. Drept urmare, jucători under 21 titulari la Poli au fost Axinte şi Onea. Nici Breeveld nu a prins banca de rezerve, tot din motive medicale, în timp ce Rusu şi Platini continuă exilul la care sunt supuşi de Rednic. Rezerve neutilizate la ieşeni au fost, în afara lui Şerban, Caparco, Fomba, A. Cristea, Fr. Cristea şi Longher. ^ Mihai Teja a fost secund al lui Rednic la multe echipe în startul carierei primului. Teja a început sezonul pe banca Politehnicii, el plecând în iarnă din Copou, când Poli a fost preluată de Rednic.

Declaraţiile tehnicienilor

Mircea Rednic: “A fost o victorie muncită, meritată. În afară de goluri, am mai avut şi câteva situaţii de a înscrie. A fost cel mai bun joc al nostru de acasă. Am câştigat şi datorită lui Axinte. Îmi pare rău că nu i-am acordat şanse mai devreme. Urmează meciul cu Chindia, de duminică, pe care trebuie neapărat să-l câştigăm şi să încercăm să ne îndeplinim obiectivul. Şi ei vor veni la victorie. Mai avem mult de muncă, trebuie să rămânem concentraţi. Să vedem ce va decide Comitetul Executiv al Federaţiei cu programul. Nu ar fi normal să stăm două săptămâni şi apoi să jucăm ultima etapă”.

Mihai Teja: “Le-am spus jucătorilor că vom avea un meci greu, pentru că e un meci decisiv pentru ei. Nu am jucat rău, însă am luat două goluri care puteau fi evitate. La primul a fost, practic, un autogol. Apoi, le-am spus să fie atenţi la Omoh şi Luckassen, cei care au lucrat la golul doi. E păcat că nu am câştigat sau nu am remizat. Am fi închis această perioadă plină de presiune care există la Voluntari încă din prima zi a anului. Va trebui să ne concentrăm la maximum duminică, cu Dinamo, să închidem sezonul. Un sezon care nu ar fi normal să se prelungească. De ce să stăm două săptămâni să jucăm ultima etapă dacă alţii au greşit?”.

foto: Adrian CUBA// Agerpres