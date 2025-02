Mai schimbăm o dată liderul? Meci dificil pentru Poli în Copou. Câți jucători noi intră la ieșeni?

Aflată pe loc direct retrogradant înaintea startului rundei 27, ACSM Politehnica, grupare care nu mai are dreptul de a folosi sigla și însemnele clubului de tradiție al Iașului, FC Politehnica, înființat în 1945, are azi șanse minime de a-și îmbunătăți situația din clasament înaintea ultimelor trei etape din sezonul regulat. Chiar dacă joacă acasă, Poli are o misiune extrem de dificilă în tentativa de a urca pe un loc care duce la baraj, adversarul, CFR Cluj, fiind o trupă în formă, care era pe primul loc al clasamentului înaintea primelor meciuri ale etapei.

CFR n-a pierdut în afara Clujului în acest sezon

Neînvinși în cele cinci partide disputate în 2025, oaspeții alcătuiesc singura echipă din Liga I care nu a pierdut în afara orașului său în acest sezon. CFR are o singură înfrângere în deplasare, însă aceasta a fost consemnată pe terenul concitadinei Universitatea. În plus, ardelenii sunt într-o formă maximă, etalată și în ultima rundă, când a „demolat-o” pe UTA, la Arad, cu 4-1. Randamentul ofensiv de pe terenul arădenilor au ridicat și mai mult cota celei mai bune ofensive din campionat (46 de goluri în 26 de meciuri), antrenorul CFR, rutinatul Dan Petrescu, închizându-le gura celor care-l acuzau că este un tehnician defensiv.

Clujenii pornesc favoriți azi și pentru că sunt net superiori la toate capitolele (rezultate, finanțe, valoare a lotului, tradiție etc.) față de un adversar în corzi.

Poli n-a bătut pe nimeni în retur

Politehnica intră azi pe teren cu o linie greu de digerat: zero victorii și trei remize în cele 11 etape din retur, un singur punct obținut în cele cinci dispute din 2025! În plus, Iașul stă rău și în ceea ce privește randamentul de pe teren propriu, cu mai multe eșecuri (șase) decât victorii (cinci), și cu golaveraj negativ.

Într-un astfel de context, Poli se agață mai mult de rezultatul din runda precedentă, remiza obținută pe terenul Universității Cluj, care a dus la căderea „șepcilor roșii” de pe primul loc, și de posibila susținere a suporterilor. Dorința de a produce o nouă surpriză și de a schimba iar liderul este alimentată și de speranța că unii dintre cei șase jucători aduși recent (al șaptelea, Boben, nu are drept de joc, fiind împrumutat de la CFR) vor putea debuta și aduce un plus unei trupe care a arătat foarte rău în acest an.

Dacă actualul clujean, Vasile Miriuță, antrenor la Poli, care a spus că trupa sa se va bate să bată azi, va face un nou necaz concitadinilor săi vom afla în jurul orei 18:00.

Formațiile probabile

Poli: J. Fernandez – G. Silva, Samayoa, C. Silva, Ispas – Bordeianu, Gouet – Ștefanovici, Roman, Tailson – S. Camara.

CFR: Hindrich – Graovac, Leo Bolgado, M. Ilie, Camora – Korenica, Djokovic, Păun – Nkololo, L. Munteanu, M. Kamara.

