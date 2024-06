Mai sunt la modă coronițele de absolvire?  Am făcut un tur de oraș: unde le găsim, cu cât se vând, cum arată

La finalul anului școlar, festivitățile de premiere scot „de la natftalină” o tradiție care le trezește tuturor nostalgii: coronițele de absolvire. Deși în unele școli această practică a pierdut din popularitate, majoritatea părinților continuă să le ofere copiilor acest simbol al succesului. Dacă în trecut coronițele erau confecționate acasă, astăzi sunt cumpărate, de cele mai multe ori, din florării. Am făcut un tur al acestora, să vedem cine le mai vinde, cu cât și, mai ales, cum arată.

Prețul coronițelor pentru premianți poate varia la Iași între 30 și 150 de lei, sau chiar mai mult, în funcție de locul de unde este achiziționată, complexitate și florile alese. Am mers prin clasicele florării din cartiere și am contactat câțiva floriști pentru a afla care sunt tendințele actuale, tipurile de flori folosite și prețurile. Am aflat că florile preferate pentru confecționarea coronițelor de absolvire sunt crizantemele, minirosele și gypsophila, iar prețul variază semnificativ, în funcție de gustul și bugetul părinților. Părerea generală a fost, însă, aceeași: „Anul acesta a fost slab, nu prea a fost cerere pentru coronițe”.

Crizantemele, o opțiune populară la standurile cu flori

În cartierele orașului, la vechile tarabe cu flori, coronițele de absolvire din crizanteme, de diferite culori, sunt preferate de părinți. Potrivit vânzărilor, motivul ar fi rezistența florilor. Coronițele cu crizanteme sunt vândute la prețuri accesibile, începând de la 30 de lei și ajungând la 50 de lei când sunt combinate cu gypsophila.

Pentru cei care preferă un aspect mai elegant, coronițele din minirose și trandafiri sunt disponibile la florăriile de cartier, dar la prețuri mai ridicate. Coronițele din minirose pornesc de la 60 de lei, iar combinate cu trandafiri ajung și la 100 de lei.

Floriștii ne-au spus că cel mai mult au vândut coronițe de absolvire confecționate din crizanteme, întrucât sunt mai ieftine și rezistă mai multe zile.

Coronițele cu gypsophila, căutate în florăriile de top

La celelalte florăriile de lux din oraș, specializate pe aranjamente florale și servicii personalizate de design floral, prețurile pot depăși 100 de lei pentru o coroniță, iar florile cele mai folosite sunt lavanda, gypsophila și minirosele.

De exemplu, la Florăria Simy Flowers din Iași, coronițele cu flori stabilizate și gypsophila sunt foarte căutate.

„În perioada aceasta sunt căutate cele cu flori stabilizate, simple și ieftine. Prin flori stabilizate mă refer la flori uscate, precum lavanda, la cele care rezistă foarte mult. Clienții mai preferă coronițele cu gypsophila în diferite nuanțe – alb, roz, albastru, cu fundițe sau cu un mic trandafir printre ele. Cea mai simplă este 65 de lei. Dacă îi adăugăm trandafiri, prețul urcă la 80-100 de lei”, au explicat reprezentanții florăriei.

Daniela, floristă la Florăria Bloomland din Iași, ne-a confirmat că bugetul este un factor important pentru părinți, ei căutând cele mai ieftine variante posibile.

„Coronițele cele mai cerute cu flori naturale sunt cele cu gypsophila albă, mai ales că, în timp, gypsophila se usucă frumos și poate fi păstrată o perioadă ca amintire. Dacă nu, este varianta mai ieftină, coronița cu minirose sau cu crizanteme Santini. În general, părinții merg pe buget. Nu prea contează ce flori are coronița, ci să fie cât mai ieftină. Cele din flori naturale pornesc de la 100 de lei, iar cele cu gypsophila și minirose ajung chiar și la 150 de lei. Însă, dacă sunt doar cu crizanteme, pot fi și sub 100 de lei”, a declarat florista.

Se caută și flori artificiale

Deși există cerere și pentru coronițele cu flori artificiale și reprezintă o variantă mai ieftină pentru părinți, fiind sub 100 de lei, Daniela ne-a explicat că nu recomandă această variantă. „Ca în fiecare an, există varianta de coroniță cât se poate de ieftină. Sunt cele făcute din flori artificale, acele flori din spumă, dar pe care eu nu le recomand. În calitate de florist, recomand florile naturale”, a completat aceasta.

Mirela, de la Florăria Crinul, ne-a spus, la rândul ei, că bugetul din acest an a fost unul foarte mic în ceea ce privește coronițele de absolvire

„Anul acesta am făcut coronițe cu gypsophila și minirose. Cu flori artificiale nu lucrez deloc și nu cred că sunt preferate nici de părinți. Prețul unei coronițe pornește de la 45 de lei, cu gypsophila și minirose. Pentru o comandă mai mare, mai putem negocia. Mai sunt coronițele cu bujori, dar acestea sunt rarități”, a precizat Mirela.

