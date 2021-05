Maia Sandu îi îndeamnă pe alegătorii din afara ţării să se înregistreze pe site-ul CEC

''Instituţiile statului trebuie să asigure o bună organizare a alegerilor, aşa încât toţi cetăţenii care doresc să voteze să-şi poată exprima acest drept constituţional. Împreună am câştigat alegerile prezidenţiale şi am pornit schimbări spre bine în ţară. Împreună am obţinut şansa de a oferi ţării un parlament curat şi responsabil care să sprijine un guvern profesionist şi stabil. Pe ce drum va porni Republica Moldova după 11 iulie este decizia voastră, a cetăţenilor. Îndemn toţi cetăţenii să iasă la vot în acest moment de cotitură pentru viitorul ţării noastre'', a scris Maia Sandu vineri pe pagina sa oficială de Facebook.

''Dragi cetăţeni din diasporă, pe 11 iulie votul vostru va decide calea pe care va porni Republica Moldova. Înregistraţi-vă pe site-ul CEC şi îndemnaţi rudele, prietenii să facă la fel'', i-a îndemnat Maia Sandu pe alegători.

Înregistrarea prealabilă se face pe site-ul CEC, https://inregistrare.cec.md/, iar termenul limită este 26 mai.

Scopul înregistrării prealabile este de a stabili numărul estimativ al alegătorilor care vor vota în afara ţării şi la secţiile de votare organizate pentru alegătorii din stînga Nistrului (Transnistria) pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicţia constituţională a autorităţilor publice centrale; de a fi deschise secţii de votare suplimentare în străinătate cu acordul autorităţilor ţării respective; de a determina numărul estimativ al buletinelor de vot ce vor fi distribuite secţiilor de votare respective.

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a înregistrat vineri primele şase formaţiuni înscrise pentru alegerile parlamentare anticipate: Blocul electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor, Partidul "Acasă Construim Europa", Partidul "Acţiunea Comună - Congresul Civic", Blocul electoral "Renato Usatîi", Partidul "Acţiune şi Solidaritate" (PAS) şi Partidul "Şor", al fostului primar al Orheiului, Ilan Şor, care s-a refugiat în Israel, după ce fusese condamnat la şapte ani de închisoare în primă instanţă în dosarul devalizării sistemului bancar cu 1 miliard de dolari.

Partidele înregistrate îşi pot începe de vineri campania electorală.AGERPRES