Mâine, CCR va lua o decizie crucială pentru România. Ne întoarcem în decembrie 2024? Cheia, la PSD, lacătul, la Savonea

Curtea Constituțională discută mâine (miercuri, 24 septembrie) sesizarea instanței supreme referitoare la modificarea legii privind pensionarea magistraților. Un prim veto asupra măsurilor propuse de guvernul Bolojan, în condițiile în care moțiunile de cenzură depuse de AUR s-au dovedit un simplu joc de imagine pentru opoziție, o gimnastică de înviorare pe TikTok. Un prim veto, probabil și ultimul. Premierul a lăsat de înțeles că va demisiona din fruntea executivului dacă CCR amendează legea trecută prin asumarea răspunderii. Ilie Bolojan a evitat o reacție tranșantă, dar a precizat că guvernul își va pierde legitimitatea „să rezolve alte nedreptăţi”. O poziție împărtășită de alți doi parteneri din coaliție. Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR) au punctat că supraviețuirea pensiilor magistraților în forma actuală ar însemna cântecul de lebădă pentru Cabinetul Bolojan.

În fapt, e aproape irelevant ce spun Bolojan, Fritz sau Hunor. În condițiile date, decizia Curții Constituționale pe reforma pensiilor se anunță a avea un profund caracter politic, și ghici ce? PSD-ului i-a intrat iar „full”. Din cei nouă magistrați constituționali, patru au fost numiți de social-democrați, doi de Klaus Iohannis – care, între noi fie vorba, a re-pesedizat România de dragul stabilității – și câte unul de Nicușor Dan, PNL și UDMR.

Configurația politică a CCR sugerează că PSD va avea ultimul cuvânt în analiza Curții de mâine. Cum își vor juca „mâna” social-democrații e totuși greu de intuit. În mod logic, PSD are tot interesul să lase reforma pensiilor să treacă, ceea ce le-ar asigura continuitatea la „butoane”, și, mai important, le-ar oferi posibilitatea să blocheze, tot la CCR, legea privind disponibilizările din administrația publică. În ultimele două săptămâni, PSD a arătat clar că pentru partid „clientela” înșurubată în instituțiile publice e o chestiune de viață și de moarte, că această coaliție dispare în secunda în care prima sinecură dispare. Cum reforma din administrație echivalează cu un risc existențial pentru PSD, strategic, partidul ar trebui să „vândă” mâine cauza magistraților, pentru ca ulterior să salveze pielea și salariile nesimțite ale funcționarilor care freacă menta prin instituții, în baza carnetului de partid. E un troc care probabil a fost discutat cu partenerii de coaliție, de aici și o anumită doză de optimism în rândul liderilor PNL, USR și UDMR.

Meciul nu e însă tranșat. Contează foarte mult și cât de stabile sunt legăturile de comandă între actuala conducere a PSD și unii dintre judecătorii CCR numiți de foștii lideri ai partidului. În contextul viitoarelor alegeri din partid, e posibil ca inclusiv la Curte să se contureze o tabără anti-Grindeanu care să transmită un mesaj de „reformă” în PSD. În plus, că tot aminteam de reformă, nu știm cât de speriați sau atașați principial sunt magistrații CCR (toți) de viziunea profund anti-reformistă a Liei Savonea. Să nu uităm că noua șefă a Înaltei Curți de Casație și Justiție și-a început mandatul experimentând formule de „albire” a dosarului „ICA”, în care Dan Voiculescu are de returnat 60 de milioane de euro la bugetul statului. N-ar fi exclus ca unii magistrați CCR, cu „schelete în dulap”, să treacă peste ordinul dat de partid, intimidați de noua ordine impusă sistemului judiciar și de privirea răzbunătoare a Liei Savonea.

Indiferent de punțile de comandă politică, de umorile personale sau greșelile tinereții, magistrații CCR ar trebui mâine să-și construiască decizia ținând cont de contextul regional. Există riscul real ca România să devină de joi o țară neguvernată, iar de duminică, Moldova, o țară guvernată de Kremlin. Altfel spus, zeci milioane de oameni lăsați de izbeliște într-un „no man’s land” la granița cu Rusia. Și știm cât îi plac lui Putin teritoriile „nimănui”. Într-un fel, un veto al CCR împotriva reformei pensiilor magistraților ar echivala cu o anulare a propriei decizii de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024.

