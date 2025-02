Măldărășanu s-a plâns de terenul din Copou. „O calificare muncită și meritată”

La finalul disputei, antrenorul oaspeților, Marius Măldărășanu, a declarat: „Un joc greu, pe un teren care a fost un impediment pentru noi. Am încercat să construim cât am putut, cât ne-a permis și adversarul, în rest, luptă, luptă, bătaie, mingea a doua. Au fost câteva cornere în plus pentru Iași, dar a căzut și golul, meritat, chiar dacă în prelungiri, după ce am avut avut și ocazii și două bare. O calificare muncită și meritată. Mă bucur că plecăm fericiți”.

Tehnicianul a adăugat: „Când e un trofeu pus în joc, nu te oprește nimeni să visezi. Am câștigat trofeul ca jucător, mi-l doresc și ca antrenor. Luăm însă meci cu meci. Am trecut de Iași, mergem la Reșița. Chiar dacă mulți văd un meci ușor, competiția e una a surprizelor, va trebui să-l tratăm foarte serios”.

Publicitate și alte recomandări video