Mama a doi copii și-a lăsat micuții la locul de joacă și s-a apucat de furat la Palas. Prinsă cu poșeta burdușită de bikini furați de la H&M

O ieșeancă i-a luat fiului său cadoul dorit, dar a „uitat” să-l și plătească. La fel și cu mai multe seturi de lenjerie intimă. Fapta a adus-o în fața judecătorilor, care au preferat totuși să o lase în libertate.

Camelia Ferariu nu lucra nicăieri, dar avea în grijă doi copii minori și doi nepoți. Nici soțul său nu câștiga cine știe ce, el ocupându-se cu montarea de acoperișuri, fără forme legale. În după-amiaza zilei de 8 octombrie 2022, Ferariu a mers cu cei doi copii și nepoții la Palas. A lăsat copiii în grădina complexului și a intrat în mall. A trecut mai întâi pe la magazinul H&M. Profitând de lipsa altor clienți și de neatenția personalului, a luat de pe rafturi 10 articole de lenjerie intimă pe care le-a introdus în geantă după ce le-a rupt sistemele antifurt. A plecat apoi din magazin, fără să plătească. După vreo oră, a intrat în magazinul Intersport, pentru a fura un hanorac, pe care voia să-l facă cadou unuia dintre fii, cu ocazia zilei de naștere. A luat hanoracul, dar și două perechi de pantaloni și a intrat cu articolele de îmbrăcăminte în cabina de probă. A îndepărtat sistemele de alarmă și a introdus hainele în geantă, părăsind magazinul.

Comportamentul ciudat a dat-o de gol

Alarma nu s-a declanșat, dar comportamentul femeii a atras atenția paznicului, care a oprit-o la ieșirea din magazin. A fost chemată poliția, iar ulterior femeia a fost trimisă în judecată pentru furt calificat. Magistrații Judecătoriei, care au analizat dosarul în primă instanță au apreciat că valoarea mărfii furate, respectiv 1.245 de lei, este prea mică pentru a da importanță cazului. Oricum, bunurile fuseseră recuperate, iar cele două magazine nu se constituiseră părți civile.

„Instanța observă că faptele au fost săvârșite pe fondul unor lipsuri materiale și nu pentru obținerea de venituri ilicite sau revânzare, inculpata relatând că a dorit să ofere fiului său un cadou cu ocazia zilei de naștere, în contextul unei situații familiale dificile. Această împrejurare, fără a justifica juridic conduita inculpatei, contribuie însă la conturarea unui profil infracțional ocazional, lipsit de periculozitate socială ridicată”, au apreciat judecătorii.

Cum Ferariu nu avea antecedente penale, magistrații au decis să renunțe la aplicarea vreunei pedepse, imputându-i doar 1.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Soluția judecătorilor nu a fost acceptată de procurori, care au contestat-o. Curtea de Apel va reanaliza dosarul pe 10 noiembrie.

