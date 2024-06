Mama lui Aurélien Tchouaméni, câștigător al Ligii Campionilor, nu voia ca fiul ei să ajungă fotbalist

Intervievată de Le Parisien, mama internaţionalului cu 31 de selecţii, Josette, a spus ce s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi refuzat să-l lase pe Aurelien să se alăture centrului de formare al lui Girondins la vârsta de 13 ani. „Nu era un proiect care să mă încânte. Aurélien era un elev foarte bun şi aveam alte vise pentru el”, a recunoscut mama lui Tchouaméni. „Am pus o condiţie înainte de a-i da acordul meu: să îşi continue studiile până cel puţin la bacalaureat”, a precizat ea.

Chiar şi Aurélien Tchouaméni părea să aspire la o altă carieră. O carieră departe de terenurile de fotbal, şi, de asemenea, destul de departe de Franţa. „Aurélien voia să lucreze în finanţe, pentru că naşul lui este trader la New York”, spune Josette. „Mereu spunea: „Vreau să fiu trader ca naşul meu!” Am crezut că are abilităţile necesare pentru subiecte ştiinţifice””, a spus Josette.

