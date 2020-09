Mamaia, ocupată de Mazăre printr-o firmă interpusă. Cine ajută compania?

Multiple proprietăţi imobiliare în Mamaia au ajuns la grupul de interese controlat de fostul primar Radu Mazăre prin intermediul unei firme din Constanţa. Aceasta îşi ascunde adevăraţii deţinători într-un off shore cipriot. Iar intrarea lui Mazăre la puşcărie nu a oprit afacerea.

Firma se numeşte Nitalexil SRL, a fost înființată în 2001 și îşi are are sediul pe Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 264 din Constanţa, în complexul Sportiv “Badea Cârţan”. La adresa respectivă au sediul și alte societăți care au legătură cu Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu sau Sorin Strutinsky (Holland Developement Group, Millenium Global Development SA, companii care au fost implicate în retrocedări frauduloase marca Mazăre și care au fost anchetate de procurori).

La aceeași adresă a avut sediul social și Pomacost (redenumită Garden Shop), societate care are contract cu Primăria Constanța pentru îngrijirea spațiilor verzi și care a aparținut vărului lui Radu Mazăre, Popa Basarab, decedat.

Nitalexil are părţile sociale deţinute de Seaside Estate Company SRL (70%) și Alexandru Florian Ilie (30%). Seaside Estate Company are sediul tot în Complexul Sportiv “Badea Cârţan” și, în mod foarte bizar, este deţinută de Nitalexil SRL (34 %) și GKL Engineering LTD din Cipru (66%).

