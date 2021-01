Advertorial (P)

• De mai bine de un deceniu servim preparate pentru toate gusturile cu precădere din bucătăria italiană, tradițional românească, și fast food.

• Odată cu lansarea meniului de toamnă-iarnă 2020 am hotărât să abordăm alte bucătării, trenduri și gusturi din Spania caldă până în Orientul plin de arome intense.

• Totodată am hotărât să ne axăm și pe dorințele clienților noștri care ne-au solicitat prin multitudinea de feedback-uri și chestionare să aducem în meniul nostru și ingrediente mai puțin folosite până acum de bucătarii Mamma Mia, cum ar fi berbecuț românesc, quinoa, bulgur, linte și năut.

• Mamma Mia își propune să ajungă prima opțiune pentru consumatorii de produse vegane/vegetariene când vine vorba de a comanda mâncare sau a ieși la restaurant.

Știați că:

• Lintea este o sursă excelentă de minerale, dintre care se disting fosforul, fierul, zincul şi magneziul. Fosforul joacă un rol vital în menţinerea sănătăţii oaselor şi a dinţilor. În plus, fosforul contribuie la dezvoltarea şi regenerarea ţesuturilor şi la stabilizarea pH-ului sangvin. La rândul său, fierul este esenţial pentru transportul oxigenului în organism şi pentru formarea globulelor roşii în sânge. Zincul intră în reacţiile imunitare şi accelerează cicatrizarea rănilor. Magneziul intră în acţiunile enzimatice şi întăreşte sistemul imunitar.

• Quinoa este un ingredient cu o valoare nutritivă ridicată, ce câștigă din ce în ce mai mult teren în bucătăriile de peste tot în lume.

• Ea a fost cultivată de acum 3-4000 de ani pentru a fi consumată de localnicii din bazinul lacului Titicaca din Peru și Bolivia!

• Incașii, care au considerat aceste recolte ca fiind sacre, au numit-o “mama tuturor boabelor”, iar împăratul incaș semăna în mod tradițional primele seminte ale sezonului cu unelte din aur.

• Quinoa este o plantă care face parte din familia cerealelor ancestrale, fiind originară din America de Sud. Este o plantă erbacee cu flori, o pseudocereală înrudită botanic mai degrabă cu spanacul și nu conține gluten.

• Dar în același timp nu i-am uitat nici pe cei care nu se dau în lături de la guilty pleasures, iar pentru ei am lansat 4 burgeri gourmet diferiți cu gust desavârșit și ingrediente alese: Burger & Fries, Fish Burger, Turkey Burger și un Burger Vegetarian.

• Burgerul & Fries -un classic, primul lansat este un produs destul de straightforward - carnea de vită aleasă de la producători și un mix de condimente care rămân secret????, formată manual de bucătarii Mamma Mia (lucru foarte important pentru textură), chifla de brioșă handmade, sos bbq făcut în casă și bacon de la producător local.

• Pe lângă toate aceste noutăți avem acțiuni concrete sprijinind și promovâd cât mai mulți producătorii locali și venim în ajutorul lor atât prin listarea acestora pe platforma noastră de vânzare https://www.mammamia.ro/ro/87/c, cât și utilizând și gătind cu produsele lor în încercarea noastră de a da ceva înapoi comunității în care ne desfășuram activitatea de mai bine de 17 ani.

• Mulțumim tuturor celor care au ales să mănânce la noi sau au comandat de la noi și frumoasei echipe Mamma Mia!❤️❤️❤️

Vă așteptăm bucuroși, într-o atmosferă placută, la restaurantul Mamma Mia din centrul Iașului sau alegând opțiunea comenzilor ONLINE accesând NONSTOP site-ul www.mammamia.ro, iar telefonic la 0762 662 642.



Cu drag #echipaMammMia