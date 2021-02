Manager de spital: Au avut Covid în urmă cu o lună, şi acum nu mai au anticorpi deloc

În ultimele trei săptămâni, gradul de ocupare a paturilor în unităţile medicale COVID din Iaşi este constant. Mai exact, spitalele funcţionează cu jumătate dintre paturile destinate secţiilor de confirmaţi, cu forme medii spre severe ocupate. Media numărului de paturi libere în secţiile de confirmaţi este de 258 de locuri pe zi. Raportat la cele 430 de paturi existente pentru această categorie, înseamnă că 60% au fost libere de la începutul anului şi până acum. De remarcat este că, în primele două săptămâni ale lunii februarie, numărul paturilor libere în secţiile COVID s-a menţinut în jurul cifrei de aproximativ 220 , în timp ce, în ultima săptămână din ianuarie, media s-a situat la 320 de paturi libere. Nu acelaşi lucru însă se întâlneşte în cazul secţiilor de ATI.

Media paturilor libere în ultimele trei săptămâni, în acest caz , a fost de 9. Raportat la cele 221 de paturi destinate bolnavilor aflaţi în stare critică, înseamnă că 4% dintre locuri au fost libere. Cifra este îmbucurătoare dacă ar fi să ne raportăm la alte perioade din toamnă sau de la sfârşitul verii, când erau 2-3 paturi libere de la o zi la alta. În ceea ce priveşte numărul de decese, pe zi, aproximativ doi pacienţi au pierdut lupta cu virusul. Vârful la decese a fost înregistrat ieri, când şase ieşeni diagnosticaţi cu COVID-19 au murit.

Deşi se remarcă o scădere a numărului de cazuri în ultima perioadă, medicii implicaţi în prima linie COVID-19 sunt totuşi circumspecţi şi spun că o cauză ar putea fi şi scăderea numărului de teste. “Există şi un succes al pandemiei pe care îl vedem într-o descreştere sau mai degrabă o scădere a numărului de cazuri noi în ATI, pentru că, trebuie să precizăm, marea majoritate a cazurilor care se internează sunt din ce în ce mai grave. Aceştia fie s-au testat, fie nu, cert este că au stat acasă până în ultimul moment”, a declarat Radu Crişan Dabija, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Iaşi.

Deşi au fost voci din mediul medical care au afirmat că vaccinarea ar fi una din cauzele scăderii numărului de cazuri, şeful de la „Pneumo” rămâne circumspect: “Eu nu aş pune pe seama vaccinării această scădere. Cu siguranţă şi vaccinarea are rolul ei, dar nu cred că s-a ajuns la un nivel de imunizare a populaţiei atât de mare, şi aici mă refer la populaţia generală. Eu cred că avem de fapt o problemă de detecţie. Dar o scădere a numărului de teste sau o testare mai decelerată este o consecinţă a numărului mai mic de persoane infectate. De aceea, cred că ar trebui încurajată detecţia prin test antigen rapid măcar, ca metodă de screening. Spun asta pentru că odată puse acestea la punct, cu siguranţă rezultatele vor putea spune care dintre contacţii bolnavilor confirmaţi sunt pozitivi sau care sunt asimptomatici, dar au făcut boală, şi deci trebuie izolaţi. În continuare, un procent enorm de mare de bolnavi continuă să nu fie testaţi, pentru că mulţi dintre ei, neavând simptome, nu consideră necesar, nu declară, nu se raportează şi rămân mai mult sau mai puţin acasă”, a mai spus Radu Crişan Dabija. El a adăugat că această perioadă de oarecum relaxare pentru sistemul medical implicat nu poate fi comparată cu o altă perioadă din ultimul an. “Nu, nu putem compara cu nicio perioadă situaţia de acum. Poate anul viitor vom putea ca specialişti să ne facem o idee despre cum vor evolua cazurile în judeţ sau în ţară. În acest moment, nicio lună nu este ca cealaltă, nicio predicţie a noastră nu a fost 100% sau măcar aproape 100% acurată. Toată lumea a pus un soi de similaritate între virusurile gripale şi SARS COV 2. Iată că nu a fost chiar aşa. Sezonalitatea pe virusul gripal nu a funcţionat pentru SARS COV 2. Acest învăţământ l-am fi putut trage din faptul că, în perioada mai puţin accentuată, când la noi virusul exista şi era iarnă, în ţări sau zone unde erau alte anotimpuri, de exemplu Singapore unde era vară, cazurile erau mai puţine. Consideram atunci că virusul nu se va transmite vara. Dar iată că nu a fost aşa, virusul s-a transmis în continuare, chiar şi în perioada de vară, când numărul de cazuri a crescut, şi chiar în perioada de trecere de la toamnă la iarnă am avut acel important val 2”, a subliniat Radu Crişan Dabija.

Medicii atrag atenţia asupra faptului că mulţi dintre cei diagnosticaţi şi care au forme uşoare sau dintre cei care au fost contacţi cu persoane infectate apelează la tratamente după ureche. “Foarte mulţi îşi iau tratamentul din folclor, din social media, şi nu întotdeuna acest medicament este corect. Acum, ţinem rata de infectare oficială, însemnând după statisticile care le avem la îndemână, undeva la peste 3.000 de cazuri. Eu consider că sunt mult mai multe cazuri, pentru că nu se testează. Din experienţa personală, pot spune că am avut pacienţi care m-au abordat pentru tratament şi care au refuzat efectiv să vină la spital. Evident că nu am dat niciun tratament, pentru că poţi să greşeşti foarte mult interpretând COVID-19 ca fiind o altă patologie, şi atunci tratamentul să fie diferit. Am undeva convingerea că nu am avut succes, iar persoanele respective au încercat un tratament personal acasă, după principiul „Lasă-i pe doctori, că ştiu eu ce ştiu”. Bine ar fi ca aceste cazuri să fie puţine şi să fie de fapt un impact al vaccinării”, a mai spus Radu Crişan Dabija.

În acelaşi timp, medicii remarcă o relaxare în privinţa măsurilor de protecţie. „Creierul nostru s-a obişnuit cu cifrele, şi spunem: lasă domle’ că au fost şi 10.000 de cazuri, acum sunt numai vreo 3.000. Deci nu mai urmărim statisticile cu acelaşi interes. O parte au avut boala, o parte s-au vaccinat. Este o reacţie oarecum normală a societăţii, dar important este să înţelegem că, într-o pandemie, dacă nu tragem nişte învăţăminte, lucrurile o pot lua razna foarte uşor. Am să vă dau un exemplu. Există persoane care au făcut boala şi au refuzat să se vaccineze pe motivul că au anticorpi. Aţi fi surprinşi să aflaţi că am testat colegi rezidenţi care au avut boala în urmă cu o lună-două, şi iată că nu mai au anticorpi deloc. Deci sunt pasibili să facă din nou infecţia. Deci suntem încă departe a răsufla uşuraţi”, a mai spus Radu Crişan Dabija.