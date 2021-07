Managerul lui Britney Spears a demisionat după 25 de ani

Într-o scrisoare adresată tatălui artistei, Jamie Spears, şi avocatei Jodi Montgomery, co-executor al averii cântăreţei care se află sub tutelă din 2008, Rudolph a invocat „intenţia de a retrage oficial” a lui Britney Spears ca motiv al demisiei lui.

„Nu am fost vreodată parte a tutelei, nici a operaţiunilor din cadrul acesteia, aşa că nu cunosc multe dintre aceste detalii”, a scris Rudolph, care a precizat că nu a mai comunicat cu Britney Spears de mai bine de doi ani şi jumătate.

„Am fost angajat iniţial la cererea lui Britney pentru a o ajuta la gestionarea carierei ei. Ca manager al ei, cred că este spre binele lui Britney ca eu să demisionez din echipa sa, având în vedere că serviciile mele profesionale nu mai sunt necesare”.

Rudolph, printre clienţii căruia se numără Steven Tyler (Aerosmith), Pitbull şi Kim Petras, a mai spus în finalul scrisorii că îi doreşte „toată sănătatea şi fericirea din lume” şi a menţionat că uşa lui va rămâne deschisă, dacă ea va mai avea nevoie de el vreodată.

Britney Spears nu a mai urcat pe scenă de la finalul anului 2018. Ea a anunţat atunci că ia o pauză din cauza unor probleme de sănătate cu care se confrunta tatăl ei. Vara trecută, Britney Spears a cerut, prin avocatul care i-a fost desemnat, încetarea tutelei tatălui ei, iar pe 23 iunie a livrat în faţa unei judecătoare o mărturie explozivă cu privire la întreg aranjamentul. Ea a descris tutela sub care se află de 13 ani drept „abuzivă” şi a cerut să îi fie redată viaţa. Compania fiduciară Bessemer Trust desemnată toamna trecută co-tutore al lui Britney Spears pe probleme financiare a cerut să se retragă din acest rol, citând obiecţiile prezentate de cântăreaţă în acea audiere.

În 2007, după divorţul de Kevin Federline, cântăreaţa a avut un comportament considerat haotic. Ea a pierdut custodia celor doi copii, pe care îi vizitează în prezent. Presupusa cădere nervoasă a stat la baza internării ei într-un centru de refacere, iar în 2008 a fost plasată sub tutela tatălui ei.

A fost desemnat, temporar, tutore unic al averii fiicei lui, în 2019, după ce co-tutorele Andrew Wallet a demisionat. În cererea de retragere a titulaturii de tutore, avocatul lui Britney Spears, Samuel Ingham, a spus că ea se teme de tatăl el şi că refuză să cânte atâta timp cât el se ocupă de afacerile ei.

Judecătoarea Brenda Penny de la Curtea Superioară din Los Angeles a respins cererea, dar a desemnat Bessemer Trust în rol de co-tutore cu Jamie Spears, şi pe Jodi Montgomery, ca tutore pe probleme personale al lui Spears. Britney Spears, ale cărei discuri au fost vândute în aproximativ 150 de milioane de copii, de la debutul din 2001, este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti pop din istorie.

Născută pe 2 decembrie 1981, în McComb (Mississippi), este cântăreaţă, dansatoare şi actriţă. Primele două albume de studio ale ei, „Baby One More Time” (1999) şi „Oops!... I Did It Again" (2000), au ajutat-o să devină o vedetă a muzicii pop. De atunci, Britney Spears a câştigat numeroase trofee şi distincţii, între care un Grammy şi două trofee Emmy, a lansat în total 9 albume de studio, cel mai recent fiind „Glory", apărut în august 2016.