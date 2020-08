Managerul Spitalului Colentina: M-am îmbolnăvit la o cafea pe terasă

''Era foarte greu să mă aleg cu această infecţie din cadrul spitalului nostru, întrucât avem echipamentele necesare pentru a ne proteja. Am reuşit să mă infectez cu virusul COVID-19 în urma unei întâlniri cu un prieten medic, la o cafea”.

Întâlnirea a avut loc în weekend sâmbătă, luni la prânz a fost sunat şi I s-a confirmat că în urma unei testări de rutină în cadrul spitalui a fost confirmat pozitiv.

''În momentul respectiv m-am dus acasă, m-am autoizolat până în momentul în care am dezvoltat o simptomatologie uşoară şi anume, febra. M-am testat, la prânz am aflat că sunt pozitiv şi m-am internat. Timp de şapte zile nu am mai avut simptome, totul a mers foarte bine. În a opta zi am dezvoltat o oarecare insufienţă respiratorie uşoară, cu dureri la nivelul pieptului, febră, moment în care medicii au decis introducerea unui tratament mult la agresiv decât am avut la momentul respectiv. Tratamentul a fost de 10 zile, simptomele au dispărut din a treia sau a patra zi a tratamentului”, a povestiti medicul.

”Am stat în spital 21 de zile în care nu m-am negativat. Am avut o externare la cerere în care am mai stat în autoizolare încă o săptămână. Am stat pozitiv patru săptămâni.”

Virusul funcţionează diferit la fiecare persoană şi poate fi agresiv, indiferent de vârstă și de comorbidităţi. Pentru medicul Remus Mihalcea s-a dovedit a fi un virus puţin mai agresiv decât la un pacient de aceeași vârstă şi fără afecţiuni cronice. Părinţii săi au fost negativi, fratele de asemenea.

”După această experienţă pot spune că nu este o banală răceală! Este un virus foarte puternic care nu este cunoscut pe deplin de către medici, nu avem o abordare standard ca a unei banale răceli”

Recomand tuturor oamenilor care sunt depistaţi pozitiv să ţină legătura cu un medic. Medicul de familie ar fi ideal. Dacă se internează, să asculte de sfatul medicilor din spital. Sunt foarte mulţi pacienţi care nu vor să se interneze, stau foarte mult timp acasă până când dezvoltă o complicaţie. Se deteriorează foarte mult din punct de vedere respirator. La ultima testare am dezvoltat anticorpi. Va trebui să repet testul peste o lună, după care la trei luni.

După vindecare ar trebui să repet computerul tomograf de plămâni, undeva la trei-şase luni pentru a vedea dacă au rămas leziuni fibrotice la nivel pulomnar în urma infecţiei'', a spus Remus Mihalcea.

