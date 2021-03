Managerul Spitalului Găeşti îi dă replica lui Arafat pe tema camerelor hiperbare

Medicul îl acuză pe Arafat, într-o postare pe Facebook, de o încercare ”sinistră şi stupidă” de inducere a opiniei publice în eroare şi comentează punctual răspunsurile date de acesta, contrazicându-l.

Referitor la afirmaţiile medicului Raed Arafat potrivit cărora camerele folosesc doar aer sub presiune si nu oxigen,, iar în anumite situaţii, atmosfera din barocameră poate deveni periculoasă pentru pacient, Laurenţiu Beluşică afirmă: ”Domnule ministru, şi atmosfera din saloanele de ATI Bals şi Piatra Neamţ a devenit periculoasă şi nu v-a păsat, şi montarea unor artificii a devenit periculoasă şi nu v-a păsat. Doresc să menţionez faptul că cele 4 camere hiperbare mobile cumpărate din bani publici de către DSU în urmă cu 4 ani şi care au fost văzute numai la defilarea de 1 decembrie deţin un sistem performant de detectare a concentraţiei de oxigen, la atingerea procentului de 22% concentraţie în oxigen pornesc automat sistemele de spălare a aerului şi astfel valoarea se menţine sub 21% concentraţie. Camerele hiperbare sunt echipate cu targă, ventilator, infuzomat şi clopot de oxigenare copii şi bolnavi comatoşi dovadă clară că domnul ministru a minţit afirmând că nu pot folosi oxigen. Teoretic, camerele cu presiune înaltă sunt de două feluri: barocamere care folosesc numai aer comprimat şi camere hiperbare care folosesc aer comprimat şi oxigen sub prersiune. Barocamerele nu cred că se mai folosesc undeva în lume, cele 4 camere mobile ale DSU fiind de înaltă performanţă şi evident camere hiperbare, deci folosesc oxigen, inclusiv la pacienţi în comă”.

Medicul îi solicită lui Raed Arafat să precizeze şi cu ce medici din ţară a discutat pe tema folosirii camerelor hiperbare la tratarea pacienţilor cu COVID.

Laurenţiu Beluşica dă o replică dură şi faptului că Raed Arafat a vorbit despre el numindu-l ”medicul de la Găeşti”.

”Limba română, pe care ar fi trebuit să o vorbiţi la perfecţie după atâţia ani în România, are o semantică aparte. Exprimarea normală este ,,managerul de la Spitalul Orăşenesc Găeşti,, dar încercarea dvs de a bagateliza alţi profesionişti este cunoscută deja”, afirmă medicul.

Managerul Spitalului Găeşti consideră mincinoasă declaraţia şefului DSU conform căreia ,,Camerele noastre funcţionează pe principiul creării prin aer comprimat, nu prin oxigen, oxigenul se dă doar pe mască, în secunda în care dai oxigen în cantităţi foarte mari, 10, 15, 20 de litri pe minut, atmosfera din camera hiperbară devine periculoasă".

”Declaraţia este mincinoasă deoarece camerele ISU pot administra oxigen pacienţilor din interiorul camerei hiperbare în 3 moduri: în atmosfera camerei, la masca sau intermediul măştii de tip “cupola” – pentru copii sau pacienţi de ATI, în funcţie de protocolul ales de medicul specialist raportat la diagnosticul şi antecedentele pacientului. Camerele hiperbare ale IGSU, AU ÎN DOTARE VENTILATOARE MULTIPARAMETRU CE POT FI FOLOSITE ŞI ÎN TRATAREA PACIENŢILOR COVID. Toate echipamentele medicale din interiorul camerei hiperbare sunt certificate special pentru aceste condiţii permiţînd utilizarea în deplină siguranţă în interiorul camerei indiferent de modalitatea administrării oxigenului”, este replica medicului Laurenţiu Beluşică.

El se referă şi la costurile mari invocate de Raed Arafat pentru pregătirea medicilor care să utilizeze barocamerele, o sumă de aproape un sfert de milion de euro, la un curs de 2-3 săptămâni pentru 18 medici.

”IGSU a solicitat pentru instruirea medicilor “conditii speciale” în sensul că certificarea să fie efectuată de trainer specializaţi şi diplomă să fie certificată la nivel european. De asemenea a solicitat că cursul de 2-3 luni raportat la noţiunile predate să se desfăşoare în maxim 3 săptămâni, în România. Cursul urma să fie realizat de traineri ECHM- Comitetul European pentru Medicină Hiperbară şi EUBS-European Underwater and Baromedical Society, acestea find organismele de instruire şi certificare a medicilor recunoscute la nivel European”,susţine medicul Beluşică.

De asemenea, el afirmă că în prezent cursuri se organizează prin Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, catedra de medicină a condiţiilor extreme (între care şi hiperbară), prima şi probabiş singura facultate din România care susţinut o astfel de catedră, şi însumează o durată de aproximativ 120 de ore de curs, înglobând şi cursuri practice la Centrul de Scafandri Constanţa (unitate ce aparţine de Ministerul Apărării Naţionale înfiinţată în 1967), ce are formaţi şi angajaţi specialişti de înaltă performanţă profesională.

,,Aceste camere nu pot fi trimise la oricine care spune ”Eu ştiu să o folosesc”, este o industrie întreagă, este o chestie foarte complexă, trebuie pregătire specifică, avem pregătiţi pompierii care le operează tehnic, trebuie să pregătim şi personalul medical , anul ăsta sper că se va face pregătirea", a adăugat şeful DSU în interviul acordat News.ro, iar replica managerului Spitalului Găeşti este: ”Dacă nu le trimiteţi cui vă spune că ştie să le folosească şi îşi asumă riscurile, cui le trimiteţi? Ce aţi făcut 4 ani????? Absolvenţii cursului de medicină hiperbară de la Universitatea de medicină şi Farmacie Craiova (iar eu sunt un astfel de absolvent aşa cum aţi văzut şi din diploma pe care mi-aţi cerut să v -o arăt), au dreptul de “a prescrie” tratamentul hiperbar pentru pacient prin prisma prerogativelor pentru care au fost instruiţi. Furnizorul echipamentului hiperbar instruieşte în funcţie de echipamentele medicale din camera hiperbară medicii care au această competenţă”.

Laurenţiu Beluşică îl acuză pe Raed Arafat că a oferit răspunsuri difuze întrebărilor referitoare la modul în care sunt folosite în prezent camerele mobile pentru tratamente hiperbarice aflate în posesia statuluişi la posibilitatea utilizării acestora în viitor pentru tratarea pacienţilor cu COVID. dar şi într-o situaţie similară celei de la Colectiv.

”De la începerea pandemiei în 2020 toate cursurile care privesc medicina hiperbară au fost suspendate, dar de ce din 2017 de când primele camere hiperbare mobile au fost livrate IGSU, până în 2020 când a început pandemia nu s-a făcut nimic în ceea ce priveşte instruirea medicilor care urmau să utilizeze camerele hiperbare? Repet, câte vieţi au salvat camerele hiperbare utilizate de IGSU din 2017 până în prezent? Daţi -ne o cifră, domnule ministru!”, afirmă medicul.

El are şi un set de întrebări pentru şeful DSU Raed Arafat: ”Şi totuşi opinia publică în baza legii 544 să ceară răspunsurile la următoarele întrebări: Cât a costat o cameră hiperbară? / La câte misiuni de salvare au participat? / Câte vieţi au salvat? / De ce nu au fost folosite la fetiţa de 12 care a murit intoxicată cu monoxid de carbon la Buzău? / De ce timp de 4 ani nu aţi folosit sistemul românesc de învăţământ pentru a va şcoli personalul medical? / Cât costă întreţinerea periodică anuală şi dacă a fost făcută, a celor patru camere hiperbare mobile, inclusiv autotrenurile?”.

În finalul postării managerul Spitalului găeşti îi cere din nou lui Raed Arafat sa dea camere hiperbare spitalului, amintindu-i că vine valul 3 al pandemiei.