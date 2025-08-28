MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra în turul doi al Cupei Ligii Angliei

De Redacția
joi, 28 august 2025, 10:54
1 MIN
Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra în turul doi al Cupei Ligii Angliei

Manchester United a fost eliminată, miercuri, în turul al doilea al Cupei Ligii engleze, la loviturile de departajare, de Grimsby Town, o echipă care evoluează în divizia a patra naţională, scrie news.ro.

Micul club de pe coasta de est a Angliei a reuşit cea mai mare performanţă din istoria sa în faţa unei echipe Manchester complet dezorganizate în prima repriză şi condusă cu 2-0 încă din minutul 30.

Echipa lui Ruben Amorin şi-a revenit după pauză. Portarul lui Grimbsy, Christy Pym, a reuşit câteva parade spectaculoase pentru a menţine scorul mult timp, dar internaţionalul camerunez Bryan Mbeumo (2-1, 75′) şi  Harry Maguire în ultimul moment (2-2, 89′) au adus United la egalitate.

Fără prelungiri, loviturile de departajare au fost pline de suspans, terminându-se cu 12-11 pentru Grimbsy, când Mbeumo a trimis mingea în bară.

Etichete: cupa ligii, Manchester United

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network