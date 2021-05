Maratonul de la New York va fi reluat! Va avea loc în acest an cu 33.000 de concurenţi

Organizatorii maratonului de la New York au anunţat că în acest an competiţia va avea loc, urmând să participe 33.000 de concurenţi.

Maratonul este programat la 7 noiembrie. “Acesta va fi un an istoric şi fără precedent pentru maratonul de la New York, unul dintre evenimentele emblematice ale New York-ului, care revine. Maratonul din acest an va arăta puterea, inspiraţia şi determinarea oraşului nostru”, a declarat directorul competiţiei, Ted Metellus.

În 2020, maratonul nu a avut loc, din cauza pandemiei de coronavirus. Alergătorii înscrişi pentru ediţia anulată au opţiunea de a-şi primi înapoi banii de înscriere sau pot concura la ediţia din 2021, la cea din 2022 sau la cea din 2023. Dintre cei peste 30.000 de alergători înscrişi anul trecut, 54 la sută au ales să alerge la ediţia din acest an.

Cititi si: Milioane de oameni au plecat din New York City în timpul pandemiei