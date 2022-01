Marcel Boloş - ministrul Cercetării, devenit preot la 40 de ani, ţine un doctorat la „secret”

Într-o discuţie cu Newsweek România, Marcel Boloş a explicat motivul pentru care a înlăturat, din ultimul său CV, un doctorat făcut la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca. În ultimul său CV, depus pe site-ul Guvernului, în calitate de consilier al premierului, Boloş menţionează că are o singură diplomă de doctor.

- Diplomă de Doctor în specializarea contabilitate. Titlul tezei de doctorat: “Bugetul şi contabilitatea comunităţilor locale între starea actuală şi posibilităţi de modernizare”, la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice.

- „1999 – 2007: Diplomă de doctor în specializarea management Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca – Facultatea de Ştiinţe Economice. Titlul tezei de doctorat: „Studiul raporturilor manageriale între agenţii economici şi instituţiile financiare cu aplicaţii în profil teritorial”. Marcel Boloş spune, pentru Newsweek România, că nu a mai trecut al doilea doctorat, în CV-ul de pe site-ul Guvernului, pentru că „ar fi ciudat ca în domeniul economic să ai două doctorate. Din 1988, am deţinut funcţii de conducere în domeniul managementului. Am socotit că e un domeniu pe care trebuie să îl aprofundez. De aceea, am făcut acest doctorat la Universitatea din Cluj. Doar pentru a-mi fi de folos în poziţiile de manager pe care le-am avut. E o muncă de cercetare şi o teză foarte bine făcută”. Existenţa titlului de doctor, obţinut la Cluj-Napoca, a fost confirmată de Universitatea Babeş Bolyai pentru edupedu.ro. Boloş mi-a precizat că nu va trece doctoratul în domeniul managementului nici în cv-ul pe care îl va publica pe site-ul ministerului pe care îl va conduce.

Boloş spune că în timpul în care a făcut doctoratele a fost contabil-şef la primăria Oradea. Acest aspect este omis în cv-ul său. Potrivit documentului oficial, Boloş a fost, între 1998 – 2000, angajat la primăria Oradea, pe funcţia de contabil şef, Direcţia Imobiliară. Iar, între 2005 –2008 a fost angajat ca Director economic, la Administraţia Patrimoniului Imobiliar la Primăria Oradea.

Marcel Boloş ne-a precizat că, înainte de Revoluţie, nu a fost primit la Institutul teologic. Boloş a devenit preot misionar după un sfert de veac, la vârsta de 40 de ani.