Marcel Ciolacu la Iași: ”Vedem diferența dintre administrația locală a PSD și cea penelistă” (P)

O delegație condusă de președintele PSD Marcel Ciolacu, din care au făcut parte Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național al PSD și Paul Stănescu, secretar general, s-a întâlnit cu ieșenii și candidații PSD din orașul Târgu Frumos și comunele Rediu, Holboca și Ciurea.

S-a început asfaltarea Axei Iași – Suceava

Un punct important în agenda întâlnirilor l-a reprezentat șantierul de pe drumul județean care leagă Iașul de Suceava. La mai puțin de un an de la demararea lucrărilor, s-a ajuns la etapa de turnare a binderului. ”În această cursă cu ipocrizia, minciunile și jumătățile de adevăr ale peneliștilor, noi venim cu proiecte făcute, cu fapte, cu promisiuni îndeplinite. Este adevărat că un șantier provoacă și disconfort. De aceea, îmi cer scuze ieșenilor care au fost afectați de lucrările de la axa Iași – Suceava. Astăzi însă, se văd efectele și roadele răbdării lor. Sper că vremea ne va permite să lucrăm în continuare într-un ritm alert și să se poată turna primul strat de asfalt pe o distanță cât mai lungă. Ce pot să le transmit ieșenilor este că se va lucra în continuare cu aceeași viteză și la același nivel de calitate. Este o investiție realizată cu foncuri europene nerambursabile”, a declarat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași și al PSD Iași.

Axa Iași – Suceava, cu o valoare de aproape o jumătate de miliard de lei, mai exact 486,78 milioane lei, este cel mai mare proiect din câte au fost inițiate vreodată de Consiliul Județean Iași, atât din punctul de vedere al sumelor alocate, cât și din cel al volumului de lucrări presupuse. Proiectul presupune modernizarea a peste 92 km de drum județean de pe raza județului Iași, în prezent fiind în desfășurare lucrări pe o distanță de peste 50 km. ”Noi chiar facem, în vreme ce Iohannis și Orban s-au transformat în tăietorii de panglici de serviciu! Aici, la Iași, vedem #diferența dintre administrația locală a PSD și cea penelistă. În vreme ce ei nu știu decât să spună că nu au, nu pot, nu știu, PSD vrea, poate, știe cum să atragă fonduri europene! Noi venim cu realizări palpabile, nu cu promisiuni. Ei fac filmări pe ascuns cu realizările altora, cu realizări ale PSD. Este cel mai rușinos lucru în politică să te lauzi cu munca altora. La NOI, Totul este pentru #oameni, la EI Totul este pentru #alegeri! Urez succes în continuare domnului Maricel Popa și domnilor primari”, a precizat Marcel Ciolacu, președintele PSD România.

Critici dure pentru atacul politic asupra Spitalului Mobil

Președintele PSD a vizitat și complexul medical de la Lețcani, unde a criticat piedicile puse de autorități în operaționalizarea spitalului mobil.

”Toată lumea a văzut ce spital a cumpărat Guvernul Orban, cu anunțuri triumfale în luna aprilie. Am văzut cu toții la Bacău. Un jaf. 6 sau 7 corturi care au costat 3 milioane euro, pitite într-o groapă lângă Bacău. Astăzi domnul președinte Maricel Popa ne-a invitat și am vizitat un spital adevărat, un spital dotat cap coadă, un spital care acoperă nevoile acestei regiuni, un spital care s-a facut într-un mod alert pentru această panedemie cu care ne confruntăm toți. Eu nu pot să mai fac un apel la primul ministru Orban pentru că am văzut la Bacău de ce este în stare. Nu pot să fac un apel la ministrul Sănătății care a fost aici și și-a dat seama de această bijuterie care este funcțională. Este omologată NATO. Sunt trei spitale de acest tip în Europa, 2 funcționale, unul nu. Este clar o cârdășie a unor vremelnici miniștri și membri ai Guvernului, uitând demnitatea acestei funcții”, a adăugat Ciolacu.

Necesitatea unității medicale de la Lețcani a fost scoasă în evidență și de medicul Tudor Ciuhodaru.

”Sănătatea românilor nu ar trebui să aibă culoare politică, iar ceea ce vedem astăzi, aici este o nedreptate cât Casa Poporului făcută ieșenilor, moldovenilor, tuturor românilor. Am avut ieri cel mai mare număr de infectări din această pandemie, vedem că nu mai avem capacitate de terapie intensivă, nu testăm așa cum recomandă Uniunea Europeană și de patru zile, un spital care ar putea să trateze terapie intensivă este ținut închis. Ne sună în fiecare zi de la Bârlad, Botoșani, Vaslui, Bacău să primim pacienți în Iași, dar acest lucru nu este posibil deoarece capacitatea de terapie intensivă este depășită. Acest spital înseamnă câteva lucruri esențiale. 100 paturi de terapie intensivă înseamnă practic dublarea capacității de terapie intensivă din Iași, enorm. În al doilea rând înseamnă să poți trata într-un singur spital toate cazurile de coronaviroză și să lași celelalte spitale celorlalți pacienți. Ei nu au acum acces la tratament”, a declarat Ciuhodaru.

