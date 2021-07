Marcus Rashford, scrisoare emoționantă: Simt că am dezamăgit pe toată lumea

Într-o scrisoare publicată pe contul personal de Twitter, fotbalistul lui Manchester United a ținut să le prezinte scuze suporterilor pentru ratarea de la punctul cu var și a recunoscut că inclusiv el este dezamăgit de modul în care a executat lovitura de departajare. În același timp, Marcus Rashford le-a mulțumit fanilor care și-au arătat suportul pentru el în acest moment mai greu de gestionat.

”Nici nu știu de unde să încep acest mesaj și nu știu nici cum să exprim în cuvinte ceea ce simt în acest moment. Am avut un sezon dificil, cred că asta este limpede pentru toată lumea și probabil că am intrat în final lipsit de încredere. Mereu am avut încredere să bat penalty-uri, dar acum am simțit că ceva nu este în regulă.

În timp ce mă îndreptam spre minge, am încercat să mai câștig puțin timp, dar, din păcate, rezultatul nu a fost cel pe care l-am dorit. Simt că mi-am dezamăgit coechipierii. Simt că am dezamăgit pe toată lumea. Acea lovitură de la 11 metri a fost singurul lucru la care mi s-a cerut contribuția în finală. Pot să marchez de la 11 metri și în somn, așa că de ce să nu reușesc și acum?

Gândul ăsta mi s-a învârtit în cap întruna după ce am pus mingea pe punctul cu var, probabil că nu există cuvând să descriu sentimentul trăit. O finală. 55 de ani. Un penalty. Istorie. Tot ce pot să spun este scuze. Mi-am dorit să decurgă diferit lucrurile. În timp ce îmi prezint scuzele, vreau să-mi evidențiez coechipierii. Am trăit în această vară cel mai bun cantonament și voi sunteți motivul. S-a construit o frăție care e imposibil de distrus.

Succesul vostru este și al meu. Eșecurile voastre sunt și ale mele. Am crescut într-un sport în care mă aștept să se scrie lucruri despre mine. Fie că este culoarea pielii mele, locul în care am crescut sau, cel mai recent, cum decid să-mi petrec limbul liber.

Pot accepta să fiu criticat pentru evoluția mea din teren oricând, toată ziua, lovitura mea de la 11 metri nu a fost suficient de bună, trebuia să marchez, dar nu-mi voi prezenta niciodată scuzele pentru cine sunt sau pentru locul din care provin. Nu m-am simțit niciodată mai mândru decât atunci când am îmbrăcat tricoul cu trei lei pe piept și mi-am văzut familia încurajându-mă dintr-o mulțime de zeci de mii de oameni. Am visat la zile ca astea. Mesajele pe care le-am primit astăzi m-au copleșit și, văzând răspunsul din Withington aproape că am izbucnit în plâns.

Comunitățile care m-au îmbrățișat mereu continuă să mă țină aproape. Sunt Marcus Rashford, 23 de ani, bărbat de culoare din Withington și Wythenshawe, sudul orașului Manchester. Dacă nu mai am nimic, rămân cu asta. Pentru toată mesajele frumoase, vă mulțumesc. Voi reveni mai puternic. Vom reveni mai puternici”, se arată pe contul de Twitter al lui Marcus Rashford.

