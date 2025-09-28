Marea dilemă a șoferilor: de ce mașina, GPS-ul și radarul poliției arată viteze diferite? Care e cu adevărat corectă? Explicațiile unui specialist de la TUIASI

Mulți șoferi au observat că viteza afișată pe bordul mașinii nu se potrivește întotdeauna cu realitatea, fiind ușor mai mare. De multe ori, folosind GPS-ul, sau după ce au fost înregistrați de radarul poliției, își dau seama că viteza reală este diferită decât cea indicată pe ceasul mașinii.

Nu este vorba de o eroare a mașinii, ci de modul în care vitezometrul este setat și de restricțiile diferitelor sisteme de măsurare a vitezei. Conferențiarul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a explicat pentru „Ziarul de Iași” că precizia măsurării vitezei variază în funcție de sistem: radarul poliției este cel mai precis, urmat de GPS, iar bordul mașinii este cel mai puțin precis, fiind deliberat setat să indice valori mai mari. Altfel spus, diferențele de câțiva km/h între viteza afișată pe bord și viteza reală sunt normale. De exemplu, dacă bordul arată 100 km/h, viteza reală poate fi între 96 și 98 km/h, în timp ce GPS-ul va oferi o valoare mai apropiată de realitate.

De ce GPS-ul nu este soluția universală

„GPS-ul este, în general, mai corect decât ce arată vitezometrul. Dar atunci se pune întrebarea: de ce nu folosim mereu GPS-ul? Pentru că nu avem semnal GPS peste tot, în munți, tuneluri, semnalul se pierde, iar GPS-ul poate fi afectat de anumite erori. Aici vorbim de precizia de localizare și de precizie determinării vitezei. Viteza este calculată pe baza informațiilor de locație și a timpului măsurat cu ceasuri atomice dispuse la bordul sateliților influențate de radiațiile din ionosferă (eroare de până la 5 m datorită ionizărilor) și troposferă (erori de 0,5 m datorită condițiilor meteo) .Evident aceste erori influențează precizia GPS-uli din mașină sau smartphone. Modelele uzuale au o precizie de până la 10 metri, iar cele profesionale ajung și la 5 metri (DGPS) sau mai jos, 80 centimetri și chiar 2 centimetri (RTK), dar costă cât un sfert dintr-o mașină”, ne-a explicat conf.dr.ing. Radu Drosescu, din cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere al TUIASI.

Această diferență de viteză apare și din modul în care se calculează viteza pe bord: valorile sunt determinate de senzorii ABS de pe fiecare roată, care măsoară turația roții. Această turație este înmulțită cu raza roții pentru a obține viteza, ne explică profesorul din Iași. Problema este că nu toate roțile au aceeași rază exactă, din cauza presiunii pneurilor, uzurii sau diferențelor de dimensiuni ale anvelopelor și încărcării diferite pe cele patru roți. Diferențe de turație între roți apar ca urmare a patinării roților motoare când accelerăm sau a blocării parțiale când frânăm. După anumiți algoritmi calculatorul ABS (ESP) determină plecând de la cele patru viteze ale roților pe cea a mașinii care apare pe vitezometrul de bord.

Tocmai din acest motiv producătorii de mașini recomandă să folosim doar dimensiunile de pneuri și jante specificate de ei, pentru că sistemele electronice ale mașinii (calculatorul de bord, senzorii ABS sau ESP) sunt programate să funcționeze corect doar cu acele dimensiuni.

De ce bordul arată mai mult decât realitatea? Mașina iese așa din fabrică

Producătorii de mașini setează vitezometrul să arate întotdeauna cu câțiva km/h mai mult decât viteza reală (de obicei un plus 2-6 km/h). Este o măsură de siguranță și este impusă prin regulament, spune profesorul din Iași.

„Ceasurile sunt calibrate astfel încât, atunci când ABS-ul măsoară viteza, pe ceas să apară o valoare ușor mai mare decât viteza reală. Aceasta este obligația producătorului. Pe bord se adaugă câțiva km/h pentru ca valorile afișate să fie aproximative cu cele ale GPS-ului. Diferențele nu sunt mari, de obicei 2–4 km/h, însă nu reprezintă o valoare fixă, deoarece mulți factori influențează măsurarea. În primul rând, dinamica mașinii: la accelerare, viteza afișată pe bord poate fi mai mare, iar la frânare, mai mică decât cea indicată de GPS”, ne-a explicat profesorul.

Faptul că GPS-ul indică o viteză mai corectă decât bordul mașinii este pentru că o calculează pe baza poziției în spațiu, nu a roților. Totuși, are limitări, deoarece semnalul poate fi pierdut și, pe lângă asta, nu transmite date continuu, ci actualizează viteza o dată pe secundă, ceea ce face ca reacția să fie mai lentă decât a vitezometrului.

„În plus, există dispozitive care pot bruia GPS-ul, afectând precizia lui. Radarul este cel mai precis dintre cele trei metode, din punct de vedere legal, dar și el are mici erori. Pentru o măsurare corectă trebuie îndeplinite anumite condiții, cum ar fi să nu fie umezeală pe drum, să nu fie alte vehicule foarte aproape, iar terenul să fie drept și fără denivelări. Din acest motiv, radarele sunt reglementate strict, iar fotografiile trebuie să surprindă doar mașina vizată, fără alte vehicule în cadru. Legal și oficial, viteza relevantă este cea măsurată de radarul poliției”, a precizat profesorul Radu Drosescu.

Modelele profesionale de GPS: precizie de top, preț pe măsură

Viteza afișată pe bordul mașinii poate fi ușor diferită de viteza reală și în funcție de treapta de viteză. La treptele mai mari – a treia, a patra și a cincea – viteza afișată se apropie mai mult de cea măsurată de GPS. La treapta întâi, mai ales la pornirea de pe loc, diferența dintre viteza afișată și cea reală este mai mare. Tocmai de asta producătorii configurează bordul să arate o viteză puțin mai mare decât cea reală, pentru a compensa aceste diferențe și a evita subestimarea vitezei reale.

Modelele profesionale de GPS oferă o precizie mult mai mare, transmițând până la 100 de date pe secundă, însă costă și foarte mult. Chiar și așa, profesorul ieșean consideră că GPS-ul nu poate fi folosit pe viitor ca fiind singurul dispozitiv de măsurare a vitezei reale a mașinii.

