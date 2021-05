Marea majoritate a angajaţilor cred că munca la birou rămâne în continuare importantă

După un an şi jumătate de lucru în cea mai mare parte de la distanţă sau în sistem hibrid, angajaţii români spun că biroul va avea un rol important în viaţa lor şi după ce va trece pandemia, arată un sondaj desfăşurat în perioada februarie-martie 2021 de către Genesis Property, la care au participat 1.183 de angajaţi din toată ţara. Aproape 88% dintre ei cred că biroul va exista şi în viitor, cei mai mulţi aşteptându-se însă la o transformare a spaţiului în care lucrau înainte. Doar 12% afirmă că birourile viitorului vor reprezenta orice loc în afara casei în care vor putea lucra.

Cine se extinde în Iaşi

Stocul de birouri la nivelul Iaşului ajunge la momentul actual la aproape 285.000 mp, din care 220.000 mp reprezintă stocul de birouri de clasa A +, A, B + şi B, potrivit datelor din PIN Map Iaşi, harta birourilor moderne din Iaşi. Înainte de pandemie se estima că stocul pe plan local va creşte până la 500.000 mp de birouri, iar asta până în anul 2025. Ediţia din 2020 a hărţii, cea mai recentă, cuprinde 120 de clădiri existente plus alte circa 17 care erau, pe atunci, în stadiul de construcţie sau de proiect. Deşi majoritatea angajaţilor încă mai lucrează de acasă sau în sistem hibrid în prezent, criza de sănătate publică nu a împiedicat marile companii ale lumii să caute noi pieţe pe care să îşi extindă operaţiunile chiar şi în contextul Covid-19, Iaşul rămânând o destinaţie atractivă în acest sens. Visma Software, Ariadnext, Epam sunt câteva dintre companiile de IT care şi-au deschis birouri în Iaşi în ultimele 6 luni, iar gigantul american Amazon a anunţat în luna martie 2021 că va mai deschide încă două birouri în Iaşi până la sfârşitul anului.

„Nu le impunem, dar îi încurajăm”

Coroborat cu datele sondajului, unde peste 60% dintre respondenţi afirmă că e important să existe în continuare spaţii dedicate pentru birouri, chiar dacă modelul de lucru se transformă şi biroul devine mai degrabă un spaţiu multifuncţional unde să lucreze, dar şi să interacţioneze cu echipa şi să se relaxeze, iar aproape 34% se aşteaptă ca în viitor birourile să urmeze un model mai apropiat de cel de coworking, conceput tocmai pentru a susţine interacţiunea dintre oameni şi activităţile creative, nu este exclus să asistăm cât de curând la o animare a clădirilor de birouri din Iaşi.

Dorin Cristea, cofondator al companiei ieşene de IT RomSoft, se aşteaptă ca până la sfârşitul acestui an lucrurile să revină la normal. Compania are închiriată în Iaşi o clădire de circa 1.500 de mp, unde lucrează aproximativ 120 de oameni. „Consider că angajaţii, mulţi dintre ei, se vor întoarce la serviciu, adică la lucrul de la birou spre sfârşitul anului. În cazul nostru, nu le impunem, dar îi încurajăm să revină la birou, să lucreze de aici. Acum vin puţini, însă lăsăm lucrurile să decurgă normal. Dar, din punctul meu de vedere, altfel vor sta lucrurile în aproximativ 5-6 luni, mai ales că avem în pregătire proiecte foarte mari, cererea pentru serviciile noastre fiind foarte mare, fapt pentru care intenţionăm să ne mărim şi echipa pe parcurs”, a declarat Dorin Cristea pentru „Ziarul de Iaşi”.

