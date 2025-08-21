Marele oraș şi coeziunea teritorială regională (IV)

Pe măsură ce ne deplasăm către sudul arealului analizat (statele din estul Uniunii Europene), fragmentarea cadrului natural, alături de existența unor resurse subsolice ce au alimentat dezvoltarea marilor industrii – în special exploatarea cărbunelui –, capătă o relevanță crescândă în procesul de compartimentare a structurilor teritoriale regionale și naționale.

Modelul morfologic christallerian, conform teoriei locurilor centrale formulate de Walter Christaller, se manifestă cu pregnanță la toate nivelurile scalare în partea nordică a arealului, din Estonia până în centrul și nordul Poloniei. Totuși, în regiunile sudice, acest model suferă modificări, determinate fie de liniile de forță ale spațiului geografic – precum contactele de relief sau văile marilor râuri –, fie de prezența resurselor carbonifere, care au generat apariția unor conurbații de amploare, cu rol esențial în articularea sistemelor urbane naționale.

Zona de contact dintre Munții Sudeți și înălțimile Carpaților, pe de o parte, și câmpiile și podișurile poloneze, pe de altă parte, constituie o discontinuitate majoră în structura sistemelor urbane regionale. Condițiile favorabile de dezvoltare asociate acestui contact, ce continuă linia de forță dintre Câmpia Germaniei de Nord și podișurile centrale ale statului vecin, au facilitat apariția unui aliniament de așezări urbane, care a dat naștere unei axe urbane de importanță continentală. În anumite sectoare, însă, această axă a fost deturnată de alți factori structurali regionali, dintre care se remarcă valea Oderului și bazinul carbonifer al Sileziei. Orașe precum Wroclaw, Opole, Katowice, Cracovia sau Rzeszów se înscriu în această logică spațială, articulând o axă ce leagă nucleul dur al Uniunii Europene de partea estică a continentului.

În Republica Cehă și, cu precădere, în Slovacia, compartimentarea sistemelor urbane regionale este determinată de fragmentarea reliefului și de exploatarea resurselor minerale, care au stimulat dezvoltarea timpurie a marilor industrii. În Slovacia, în pofida dimensiunii demografice reduse (5,45 milioane locuitori), se disting două sisteme urbane regionale separate prin bariera naturală a masivului Tatra. Sistemul vestic și central are ca pol principal Bratislava (aproximativ 478 mii locuitori în municipiu, 500 de mii în aglomerația urbană și circa 750 de mii în zona urbană funcțională – ZUF), polarizând un ansamblu de zece orașe cu dimensiuni medii. În estul țării, al doilea sistem urban regional este dominat de Kosice (225 de mii de locuitori în oraș, 240 de mii în aglomerația urbană și circa 350 de mii în ZUF), secondat de Prešov și de alte trei centre urbane de talie intermediară.

Republica Cehă (10,5 milioane locuitori) prezintă un sistem urban complex, dominat de capitala Praga (1,3 milioane locuitori în municipalitate, 1,47 milioane în aglomerația urbană și peste 2 milioane în zona metropolitană). În contrast cu structurile urbane relativ monocentrice din regiune, sistemul ceh este caracterizat printr-un policentrism manifest, atât la nivel național, cât și la nivel regional și subregional. Praga este secondată de centre majore precum Brno (399 mii locuitori în oraşul propriu-zis, aproximativ 450 mii în aglomeraţia urbană) și Ostrava (282 mii locuitori), ultimul fiind nucleul conurbației Ostrava-Karvina, o regiune urbanizată intens, cu o populație de aproximativ 1 milion de locuitori. Nivelul NUTS 2 (regional), ca şi în cazul României, nu are consistenţă administrativă. Configuraţiile NUTS 2 sunt reduse ca dimensiune, grupând 2-3 teritorii NUTS3, iar decupajele nu sunt foarte eficiente într-o eventuală acţiune de regionalizare administrativă reală – nu respectă nici teritorialităţile istorice şi nici arealele polarizate ale marilor oraşe. Silezia moravă este singura excepţie.

Sistemul urban al Ungariei (9,8 milioane locuitori) se distinge printr-un pronunțat caracter monocentric. Capitala Budapesta concentrează aproximativ 1,7 milioane de locuitori și generează o aglomerație urbană de circa 2,5 milioane de persoane. Forța sa de atracție a inhibat dezvoltarea unor centre regionale secundare cu autonomie funcțională.

Dunántúl şi Alfoldul, separate de Dunăre, deşi foarte prezente în discursul despre statul vecin, reprezintă mai degrabă repere fizico-geografice, şi nu teritorialităţi pe deplin închegate. Acestea sunt dependente de centralitatea Budapestei. Dintre centrele urbane secundare, se remarcă Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs și Győr, însă rolul lor rămâne limitat la nivelul teritorialităților intermediare.

Procesul de diluare a frontierelor naționale în cadrul Uniunii Europene și al Spațiului Schengen determină schimbări structurale majore în arhitectura sistemelor urbane regionale. Deși la nivel național unele state, precum Ungaria, mențin un caracter puternic monocentric, iar altele prezintă forme incipiente de policentrism, la nivel transnațional se conturează structuri teritoriale integrate. Astfel, sistemele urbane ale Poloniei, Republicii Cehe, Slovaciei și Ungariei se integrează în rețele policentrice mai largi, alături de centre majore precum Viena sau metropolele germane (München, Nürnberg, Berlin, Dresda), contribuind la consolidarea policentrismului în cadrul Uniunii Europene. (Pe săptămâna viitoare)

George Țurcănașu este lector doctor la Departamentul Geografie din cadrul Facultății de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

