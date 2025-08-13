Marele Zâmbăreț (I)

După cum cititorii mei își pot imagina, n-am fost niciodată un admirator al lui Iliescu. La fel ca o mare majoritate a românilor, și eu m-am gândit pe 22 decembrie, după fuga lui Ceaușescu, la el ca o soluție de gorbaciovism românesc. Nu ne trecea atunci prin cap că se va prăbuși complet comunismul și, de aceea, am fost anesteziați de discursul său abil, care răsturna stereotipurile limbii de lemn (deși se păstra în aceeași linie stilistică). „Cu voia Dvs., ultimul pe listă”, a fost un accent emoțional de mare impact. Dar, înainte de a desluși profundele sale rădăcini comuniste, trebuie limpezită imensa sa popularitate, stinsă azi, dar rapid adusă la incandescență în acele zile și cu o longevitate surprinzătoare. Care să fi fost explicația?

Omul Ion Iliescu a atras o mulțime de oameni care nu numai că l-au apreciat și sprijinit, dar chiar au părut că-l iubesc sincer. Au fost mai multe „elemente” (ca să folosesc clișeul lui despre Piața Universității) care au concurat la fascinația pe care a stârnit-o unor mase mari de oameni, dar cred că hotărâtor a fost feleșagul lui. Aș fi prudent cu termenul de „harismă”, deși orbirea în masă pe care a declanșat-o imediat ce a devenit erou de televiziune ar putea fi astfel decriptată, mai ales în contextul schimbării de semn de la Ceaușescu la alt „Escu” cu păstrarea reflexului condiționat de a asculta de un „tătuc”. Ion Iliescu avea un magnetism personal, un fel de a fi și de a vorbi care l-au făcut extrem de popular în rândul electoratului feminin. A fost mereu un bărbat bine, suit pe vârfurile puterii încă de la vârste fragede și avea o reputație de cuceritor, de fermecător de dame. Profesorul Tismăneanu a declarat recent că „nu era afemeiat”, ceea ce nu exclude însă să fi fost mereu anturat și dorit de admiratoare (voi reveni, ceva mai încolo, cu niște observații legate chiar de Elena Ceaușescu!) și, fără a intra pe acest teritoriu mustos încheiat, se pare, chiar cu o „vrăbiuță roșie” care i-a compromis șansele la Casa Albă lui Colin Powell, aș spune doar că una dintre cheile popularității și armatei de loialiști până la moarte care l-au încurajat și susținut în toate cele trei mandate ale sale trebuie căutată aici. Eu nu l-am cunoscut la Iași în timpul mitic de prim-secretar „cu față umană” și nici în timpul mandatelor sale atât de diferite unele de altele (în ciuda unui cor de critici, îndreptățite în general, care le uniformizează). S-a întâmplat însă în martie 2010, când eram la un stagiu de lucru la Arhiva MAE, să mă reîntâlnesc cu Victor Opaschi, care rămăsese consilierul plătit la cabinetul fostului președinte, și care m-a invitat la concertul omagial de la Ateneu în cinstea celor 80 de ani ai lui Iliescu. Am fost curios și m-am dus, reîntâlnind acolo câțiva ieșeni rămași fideli iliescieni (Ioan Solcanu, Mircea Radu Iacoban, Ion Țăranu, Andi Andrieș, ș.a.) precum și cu pletora de intelectuali cărora, spre deosebire de „băsiștii stigmatizați”, nu le-a reproșat nimeni, niciodată, iubirea nestinsă pentru cel care vedea legionari în Piața Universității. Acolo am văzut în acțiune și celebra tehnică de învăluire a lui Ion Iliescu care, cu modestie trucată, evita locul de onoare (unde i-a plasat ostentativ pe ASR Margareta cu soțul!), el așezându-se pieziș, în sânul maselor. Această tehnică, care nu era nimic altceva decât răsturnarea geometrică a țopeniei ceaușiste de a se pune în frunte, a contribuit și ea, prin contrast, la simpatia celor ușor impresionabili. I-am cerut atunci lui Victor Opaschi să-mi medieze o scurtă discuție cu Ion Iliescu „pentru documentare istorică, nu jurnalistică”. Ceea ce s-a și întâmplat, discuția durând mai bine de o oră, perturbând programul aranjat, spre disperarea consilierilor. N-am aflat mare lucru: doar că fusese coleg cu viitorul premier chinez Li Peng și nu cu Gorbaciov (care fiind la marea universitate Lomonosov nu avea cum să se intersecteze cu pârliții de la politehnică); și, la întrebarea mea, mi-a deslușit în care birou de la etajul I din Casa Scânteii „a văzut color fuga lui Ceaușescu” după cum se exprimase el în alte interviuri. În biroul lui tov. Hegheduș, adjunctul Suzanei Gâdea de la Consiliul Național al Culturii și Educației Socialiste (viitorul Minister al Culturii condus de Andrei Pleșu care, la rugămintea președintelui „emanat”, l-a păstrat pe tov. Hegheduș ca un specialist de care nu se putea nimeni lipsi). Cum eu am fost în anii 90 în acel birou de secretar de stat, știam că punctul de interes nu era televizorul color, ci telefonul STS, zis „telefonul roșu”, care făcea legătura securizată directă cu diverse centre de putere ale ceaușismului. Așa am aflat în premieră că de acolo vorbise cu Stănculescu la Ministerul Apărării înainte de a apărea salvator pe ecran, cu cei de la Comitetul Central și la televiziune. Mai mult, l-am întrebat cum a reușit să intre în Comitetul Central după amiaza când acesta era înconjurat de o mare de oameni? „Pe la o intrare din spate din strada Boteanu, pe care o foloseam de regulă ca să intru discret.” Adică, în traducere azi, pe la intrarea folosită de securiștii din Direcția a V-a, al căror centru de comandă era în clădirea de vizavi, azi sediul Ordinului Arhitecților, care a și dat rezolvarea struțo-cămilei arhitecturale de azi de pe spinarea vechiului imobil bombardat la revoluție. Dincolo însă de aceste frânturi din complicatul puzzle al revoltei decembriste, nu am aflat nimic nou. Ion Iliescu era un încercat învăluitor, un propagandist de primă clasă, care știa foarte exact să-și controleze discursul (cu excepțiile notabile, când îl apuca frica!), un comunicator cordial, dar perfect opac, cu experiență de zeci de ani de condus ședințe și de dublu-limbaj. Trebuie însă spus faptul că era afabil, de o curtoazie complet neobișnuită la nomenclaturiști (de regulă prostalăi aroganți, din prima generație încălțați, ajunși grație partidului pe poziții nemeritate!) și, da, se făcea plăcut și avea un anumit tip de magnetism care, după cum spuneam, explică loialitățile fără rest cu care a fost înconjurat. Ion Iliescu a fost și a rămas un comunist convins, dar un comunist mai spălat, mai intelectualizat cu lecturi din Lukacs și Școala de la Frankfurt, aproape de Antonio Gramsci și Palmiro Togliatti, cu curiozități față de ideile științei contemporane și cu simpatii față de Eurocomunismul de tip Dolores Ibaruri sau de comunismul de vitrină, occidental, de tipul Enrico Berlinguer, Santiago Carillo sau Georges Marchais. Dacă ar fi putut cârmi național comunismul ceaușist, de extracție stalinistă, în această direcție măcar în anii ‘80, Ion Iliescu ar fi rămas, indiscutabil, o figură luminoasă în istoria țării. Așa, s-a mulțumit cu sosul rânced al „perestroikăi”, iar din curiozitățile sale de lectură și din lustruirea cu lac a limbii de lemn a rămas principala sa dexteritate, care îl va ajuta să preia și să fixeze puterea după ce muncitorii din platformele industriale din Timișoara și București l-au pus pe fugă pe Ceaușescu. Această calitate care îl distingea de masa amorfă a argaților ceaușiști și i-a permis în 1990 să centralizeze puterea și să-și excludă competitorii a fost dibăcia de a conduce elegant ședințe și de a trage la final concluziile impunându-și, astfel punctul de vedere. De aici, mitul că ar fi fost „artizanul consensului”. (Continuarea în ediția din 20 august 2025 a Ziarului de Iași)

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

