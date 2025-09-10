Marele Zâmbăreț (V)

Aburcarea la putere a lui Ion Iliescu a fost simplă: zvonerii securității îi creaseră o anumită notorietate subterană după vizita din mai 1987 a lui Gorbaciov la București, televiziunea l-a propulsat în atenția întregii țări în ziua de 22 decembrie, și-a adunat acoliții la C.C. la ora 17 și cu ei a format Consiliul Frontului Salvării Naționale în fruntea căruia, modest, a acceptat să fie el „ultimul pe listă”. Pe 22 a făcut pactul cu generalii vinovați de crimele de la Timișoara, la ora 18, generalul Atanasie Stănculescu l-a informat că Ceaușescu este deținut, împreună cu „Tovarășa”, într-o unitate din Târgoviște acceptând, în schimbul libertății, să transfere puterea de ministru al apărării generalului pensionar, suspectat de simpatii sovietice, Nicolae Militaru. După care, „rezistenții” au început războiul de gherilă pentru care fuseseră programați care s-a sfârșit odată cu asasinarea „odiosului și a sinistrei sale soții” și cu difuzarea casetei trunchiate cu filmul făcut de Adrian Sârbu. Fiul vechiului său prieten din anii 50, Ernst Neulander, alias „Walter Roman”, agent al Cominternului venit după războiul din Spania în România sovietizată ca ofițer de propagandă în armată, căruia, după moarte, îi ia locul la conducerea Editurii Tehnice, a fost numit premierul unui guvern de tranziție cu misiunea de a organiza alegeri libere. După care „emanații” revoluției, au canalizat către FSN toate structurile fostului PCR căruia i-au spoliat averea și logistica, au controlat singura televiziune, au mânjit partidele istorice și au zdrobit cu violență societatea civilă pentru a câștiga primele alegeri „libere”, în mai 1990.

Adevărata slăbiciune a lui Iliescu a fost glisarea de la prudență lașă (vândută drept capacitate de a obține consens) la acțiune violent antidemocratică (ca mijloc efectiv de a menține puterea). Astfel, după model bolșevic, crea condițiile ca yesmenii din jur să aplice soluțiile violente în timp ce el refuza să-și asume direct ordinele criminale. Bunăoară, deși tiranocidul era perfect legitim, scrupulele sale temătoare au dus la acel proces fals și monstruos cu care a intrat pe vecie în istorie cu imaginea mai pătată decât dacă ar fi decis asasinatul propriu-zis. Apoi, pretinsa lui capacitate de negociere s-a devoalat rapid când liderii partidelor istorice, împiedicate de la masa deciziilor, au făcut presiuni cu ajutorul societății civile care, între timp se deșteptase din aburii adormitori ai glasnostului sovietic și voia democrație liberală și economie de piață. Celebrul moment când îl apostrofează pe Corneliu Coposu (căruia îi spune „tovarășul Copoiu” – sic!) „să nu-i pună sula în coaste” va fi premonitoriu pentru acțiunile sale violente viitoare. Cum spuneam, strategia bolșevică de a nu lăsa puterea din mână – în ciuda faptului că o obținuse nelegitim – va fi explicația pentru înțelegerea cu securiștii (cărora, după cum vedem și azi, le-a asigurat impunitatea și i-a promovat în funcții în primul cerc al puterii) și pentru aducerea forțelor paramilitare, „muncitorești”, alcătuite din mineri ca să strivească opoziția societății civile care îl deranja din programul său de monopolizare a puterii. Ion Iliescu nu a fost și nu avea cum să fie un democrat în 1990 și chiar în cel de-al treilea său mandat, din 2000-2004, când a făcut pactul cu Casa Regală și a sprijinit traseul occidental al țării, și-a arătat structura sa esențialmente comunistă prin oamenii pe care i-a păstrat în funcții cheie în stat, de regulă aleși pentru lingușeală și pentru că fuseseră recrutați de fosta Securitate. Cel mai important dintre ei, „Arogantul”, care fusese nu numai ginerele celui mai influent ministru comunist sub Ceaușescu, recrutat de Ristea Priboi, prin șantaj, pentru anumite preferințe sexuale care erau incriminate atunci de articolul 200 din Codul Penal, devenit apoi ofițer acoperit la centrala de cadre a securității externe (Institutul de Economie Mondială) a fost numit prim-ministru și moștenitor al partidului neocomunist vopsit în social-democrație europeană. Adrian Năstase a dat legea prin care ofițerii acoperiți infiltrați în pozițiile cheie ale statului român până astăzi, nu pot fi deconspirați. Așa că de atunci, din 2002, sunt aruncați periodic în arenă, ca să fie sfâșiați de carnasierii moralei publice tot amărâții de turnători, de regulă cei incomozi sau care au fost forțați să accepte pactul cu securistul recrutor (azi prosper om de afaceri nederanjat de nimeni). Foștii ofițeri ai poliției politice ceaușiste au creat după 90 o rețea toxică, care a sugrumat dezvoltarea firească a statului român, rețea care a dirijat marile escrocherii financiare din anii 90, schemele Ponzi, traficul internațional de alcool, motorină, droguri și carne vie, care au pus mâna în folos propriu pe resursele țării și care au vândut pe șpăgi consistente activele industriale ale României chiar competitorilor direcții, după modelul ofițerilor de spionaj ai KGB-ului reciclați în „oameni de afaceri”, așa numiții siloviki. Cine a fost nașul acestei rețele de criminalitate politico-economică care a dat zeci de multimiliardari români? „Marele zâmbăreț”, desigur, președintele sărac, ocrotitorul camarilei bogate, creatorul oligarhilor români cu epoleți.

După cum spuneam, făcând pactul cu Securitatea lui Ceaușescu, Ion Iliescu a girat „marea răsturnare de sistem”, adică le-a permis „băieților cu ochi albaștri”, care suportau cu greu cizma partidului pe grumazul lor (fiind, ei, după cum știm, „brațul înarmat al partidului”), să se dea peste cap și să fie ei cu cizma pe grumazul politicienilor. Căci, da, acum sunt mai multe partide, chiar dacă par ieșite din aceeași pulpană și, la o privire mai atentă ai spune că, de fapt, e aceeași bandă de prădători cu tricouri de culori diferite. Aceasta e vina structurală a lui Iliescu: a croit strâmb viitorul țării pentru a-și conserva puterea și privilegiile cu ajutorul acoliților săi plasați în puncte cheie în politică, afaceri și servicii.

Învăluit într-o perdea de fum securistic, rechizitoriul fostului procuror Ranco Pițu îl acuză pe Ion Iliescu de morții revoluției, de „kaghebizarea României” și de cele patru mineriade, concluzionând, pe scurt, pentru galerie că ar fi vinovat de crime împotriva umanității. Băieții care l-au învârtit cu cheița pe domnul Ranco Pițu ne iau de proști. Nu trebuie să ai cine știe ce studii juridice pentru a înțelege ticăloșia că o astfel de acuză, imposibil de probat, nu se poate în niciun fel justifica pentru Ion Iliescu. Ea e pusă pentru spectacol și pentru a fi siguri că orice judecător întreg la cap respinge procesul de la prima înfățișare. Vina adevărată pentru care Iliescu ar fi trebuit trimis la gherlă, o constituie faptele penale deosebit de grave făcute la instigarea sa pe 28-29 ianuarie și 13-15 iunie 1990, 24-28 septembrie 1991, adică mineriadele, la care se adaugă, desigur, încercarea de lovitură de stat din ianuarie-februarie 1999 coordonată de pupilul său de suflet, Miron Cozma. Dosarul crimelor și a violențelor de neimaginat, al barbariei față de civili executate de o mare de amărâți obișnuiți cu munca grea la instigarea, organizarea și conducerea lui Iliescu și a camarilei sale, în special Voican-Voiculescu și Virgil Măgureanu (care au coordonat rețeaua de securiști deghizați în mineri cu salopete „stoc”, noi-nouțe) este înecat în mii de pagini nesemnificative pentru a nu fi operaționalizat niciodată. Pentru asta trebuia condamnat Ion Iliescu, căci aici și-a arătat fața de bolșevic isteric și violent, nu pentru morții dintre 22 și 25 decembrie, din București și alte puncte strategice din țară care, cel mai plauzibil, au fost victimele ucigașilor din Rețeaua „R” a securității. Însă pentru tergiversare cu rea intenție a acestui dosar vreme de 35 de ani, vinovații principali sunt procurorii militari care nu și-au făcut datoria, care, precum domnul Ranco Pițu astăzi, mint și ascund probe în timp ce aruncă petarde de presă pentru a distrage atenția. Căci dacă până în 2004 Ion Iliescu era atotputernic și procurorii s-au temut să-și facă datoria, după aceea nu mai există nicio scuză. Dar deh, asta e deja istorie, iar din Ion Ilici Iliescu s-ar părea că nu va mai rămâne, încet, încet, decât imaginea zâmbetului său înșelător, de la o ureche la alta, cu care a prostit o grămadă de lume și care va intra în eternitate odată cu botul autoturismului Dacia 1310, fabricat la Mioveni în timpul glorioasei sale stăpâniri.

iNumai la Iași am avut, între altele, cazul fabricii de ulei „Unirea” sau a uzinei „Metalurgica” vândute pe nimic și închise după ce competitorii le-au preluat contractele de export și le-au jefuit la propriu. Ba chiar au asasinat liderul de sindicat și după aia au șters-o din țară sub privirea îngăduitoare a autorităților.

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

Publicitate și alte recomandări video