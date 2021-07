Marian Godină, despre circul făcut de comisarul Ciocan după ce și-a pierdut permisul: ”Când ciocănelul se vede baros”

Mai jos, întreaga postare:

Am citit zilele trecute o declarație a domnului Christian Ciocan în care acesta se arăta foarte supărat de faptul că agenții de poliție își cumpără elemente de ținută din alte părți și nu se rezumă la a purta doar ce primesc din magaziile Poliției.

În fond, omul are dreptate, normal ar fi ca toți polițiștii să arate identic în ce privește uniforma, că doar d-aia îi și zice „uniformă”. Doar că domnul Ciocan nu prea a lucrat pe stradă și nu știe cum e să porți 8 ore o cămașă de rutieră care e ca punga sau niște pantofi mult mai buni de mers la nuntă decât de alergat după vreun hoț. În plus, ca sindicalist, rolul tău e să aperi polițiștii, nicidecum să îi ataci.

În fine… subiectul nu e ăsta, ci motivul supărării domnului Ciocan pe polițiștii de se îmbracă neconform, căci declarația dumnealui nu a venit așa din neant.

Domnul Ciocan a fost oprit de niște agenți de poliție în timp ce circula nestingherit pe o stradă cu acces interzis. Ați intrat vreodată, din greșeală, pe o astfel de stradă? Probabil că da.

Eu am oprit nenumărați șoferi care săvârșeau astfel de fapte, dar nu trebuia să fiu Sherlock Holmes pentru a-i diferenția pe cei rătăciți, turiști, noi în oraș, aflați în tranzit etc de șmecherașii care voiau doar o mică scurtătură. Cei din prima categorie primeau adesea un avertisment, fiind o contravenție săvârșită din culpă, ci nu cu intenție. A nu se înțelege că e o regulă să primești avertisment, depindea mult și de atitudine, și de pericolul social.

Domnul Ciocan nu știu din care categorie face parte, e posibil ca în București să nu știi toate străzile. Însă domnul Ciocan nu avea nici ITP de prin 2018 și se pare că nici asigurare valabilă nu-i trebuia. Ba se zice că-i lipsea și o plăcuță cu nr de înmatriculare. Mai pe românește, pe dl Ciocan îl cam durea la ciocan.

Nu cred că se aștepta să fie oprit de vreun agent pe care să-l doară tot acolo că e el mare comisar șef în Poliția Română.

Și de aici, a urmat circul, căci e greu, atunci când te consideri mare sculă, să vezi că agentul cu o linie nu prea e interesat de altă calitate de-a ta în afară de cea de conucător auto, așa cum e și normal, de altfel. Dar când tu te comporți ca un arlechin și ridici în slăvi orice om ajunge Ministru de Interne, chiar dacă ești ceva lider de sindicat, probabil că îți dorești ca și alții să fie la fel de lingușitori cu tine. Doar că nu a fost să fie, așa că dl Ciocan s-a ales cu niscaiva amenzi și cu încă o doză de reclamă publică după care e atât de avid.

Și că tot a zis dumnealui de mai multe ori, făcând referire la mine, că se dezice de mine ca polițist (mai ales când scriam câte ceva de dna Carmen Dan) pot spune și eu acum așa: nu faceti ca Ciocan. Să mă dezic de dumnealui ca polițist nu pot, căci nu prea-i găsesc legătura cu meseria asta.

PS polițiștii ar trebui să poarte linia de chiloți Ciocan, cea apărută cu dedicație pentru acest vajnic polițist de Bamboo. Ăia ar fi probabil conformi.

Citiți și:VIDEO: Comisarul-şef Christian Ciocan, scandal imens după ce a fost prins încălcând 7 prevederi legale