Marian Godină, reacții adverse după vaccinare. Cu ce ser s-a imunizat polițistul

În mesajul postat pe Facebook, Marian Godină spune că nu a putut dormi toată noaptea din cauza reacțiilor adverse, potrivit realitatea.net.

Marian Godină: „Aseară m-am băgat în pat, bucuros că nu am niciun simptom după vaccinul pe care îl făcusem dimineață. Chiar înainte să ațipesc, am simțit că mi se face frig. Dar frig. Atât de frig că mi-am luat o bluză groasă și tot tremuram sub plapumă. Capul mă durea și el destul de tare, mușchii și articulațiile la fel. Până pe la 5 nu am reușit să dorm.”

Polițistul s-a imunizat cu prima doză de vaccin Astra Zeneca.

În mod oficial în România a fost raportată o singură reacție adversă de tip șoc anafilactic, însă autoritățile au raportat de la începutul campaniei de vaccinare aproape 4800 de reacții, fie ele locale, fie generale. Specialiștii spun că, în cazul vaccinului AstraZeneca, la a doua doză, frecvența reacțiilor adverse este semnificativ mai redusă decât după prima doză.