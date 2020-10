Marian Godină, uluit la Timişoara. „Puţine lucruri trădează că mă aflu în România“

Poliţistul braşovean Marian Godină, un personaj devenit cunoscut şi mediatizat pentru comentariile sale pe Facebook, autorul cărţii „Flash-uri din sens opus“ şi blogger, se află în aceste zile la Timişoara. Asta reiese din ultima sa postare pe Facebook, platformă pe care este urmărit de peste 550.000 de persoane. Se pare că Marian Godină este impresionat de capitala Banatului.

„După ce, zilele trecute, am vizitat Mangalia, Constanţa, Bucureşti, Alexandria, Roşiorii de Vede, Caracal, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Orşova, am ajuns azi în Timişoara şi, în afară de limba română, puţine lucruri trădează că mă aflu în continuare în România pe care am vizitat-o cu puţin timp în urmă“, a scris Godină pe Facebook, pentru care a primit peste 12.000 de like-uri, mai bine de 600 de comentarii, dar a avut şi peste 150 de distribuiri.