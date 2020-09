Maricel Popa: Fapte, nu vorbe! Spitalul de Copii modernizat cu fonduri europene (P)

Majoritatea spitalelor ieșene nu au fost reabilitate sau modernizate niciodată de când au fost deschise. După 1990, eforturile au fost îndreptate cu precădere spre achiziționarea de aparatură medicală modernă. Restricțiile bugetare, ordinea de priorități stabilită sau pur și simplu lipsa de interes a administrației publice au făcut ca proiectelor integrate de reabilitare și modernizare a unităților sanitare să nu le vină rândul niciodată până în 2016.

Spitalul de Copii „Sf. Maria” este unul dintre spitalele ieșene cu cea mai mare adresabilitate, o treime dintre pacienții internați aici provenind din alte județe. „Sf. Maria” este totodată singura unitate medicală pediatrică din Moldova care poate furniza servicii medicale din toate specialitățile, ceea ce o face practic de neînlocuit. Acestea au fost principalele motive pentru care conducerea Consiliului Județean a luat decizia demarării unui program ambițios de reabilitare și modernizare a spitalului.

Începutul a fost făcut cu un proiect cu finanțare europeană în valoare de 121,5 milioane de lei ce prevede lucrări de refacere a structurii de rezistenţă, izolarea termică a faţadei și a planșeului peste subsol, înlocuirea tâmplăriei, realizarea sursei de răcire pentru saloane, amenajarea de săli de tratamente, săli de operaţie și cabinete medicale. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în septembrie anul trecut, avansându-se într-un ritm alert. La un an de la demararea lucrărilor, jumătate de spital a fost deja reabilitat. Urmează ca în scurt timp, activitatea medical să fie mutate în aripa modernizată, pentru a putea continua lucrările cu fonduri europene.

Totodată, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” va avea o unitate de urgențe modernă, de 20 de ori mai mare decât cea actuală, de la 100 mp, la aproape 2.300 mp, și dotată la cele mai înalte standarde. Contractul de finanțare pentru ”Extinderea și dotarea Unității Funcționale Regionale de Urgențe în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” a fost aprobat și semnat.

Valoarea totală a investiției, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, este de 12.178.373,73 lei. Clădirea va dispune și de o platformă helipunct pentru îmbunătățirea accesibilității dar și a legăturii cu alte spitale.

„În acest mandat, am acordat o atenție deosebită investițiilor în sănătate. Cu aceste două proiecte, ambele realizate cu fonduri europene nerambursabile, rezolvăm pentru următorii ani situația Spitalului de Copii. Acolo vor fi condiții europene, echipamente de ultimă generație și oameni dedicați. Este prima reabilitare totală a spitalului de la înființarea acestuia, în urmă cu jumătate de secol. Mă bucur că am reușit, împreună cu colegii din cadrul Consiliului Județean și conducerea Spitalului să imprimăm un ritm alert lucrărilor, astfel încât o jumătate de spital să fie gata în această lună. Am insistat mult și pentru unitatea de urgențe. Nu poți să acorzi asistență medicală de urgență pentru copiii din întreaga Moldovă într-un apartament ceva mai mare, de 100 mp. Vom trece practic de la un apartament, la o suprafață egală cu cea a cinci terenuri de baschet”, a declarat Maricel Popa, candidat pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Iași.

