Maricel Popa, președintele Consiliului Județean: Domnule ministru Tătaru, lăsați cinismul la o parte și ajutați-ne să salvăm viețile ieșenilor și ale moldovenilor! Nu vă este frică de Dumnezeu? (P)

Același alai PNL-ist a organizat apoi, în centrul Iașului, o conferință la care au tăiat microfoanele presei în momentul în care au apărut întrebările serioase ale ziariștilor.

Mai mult, ieri eram la o întâlnire cu oamenii din Plugari când am aflat că ministrul Sănătății Nelu Tătaru va ajunge în inspecție la Spitalul mobil. Din păcate, așa cum a venit prima dată, fără să mă anunțe, cu ministrul Alexe, așa a procedat și acum. A venit ca pe moșia lui. Fără măcar să dea un telefon.

Cu toate acestea, am lăsat tot ce aveam și am ajuns de urgență la Lețcani. Vă mărturisesc că ministrul sănătății a fost încântat de ceea ce a văzut acolo. Inclusiv doctorii Vasile Cepoi, directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași și Diana Cimpoeșu, șefa SMURD Iași. Am reușit la fața locului să demontez câteva informații apărute într-un ziar de scandal. Mă refer aici la avizul ISU, sistemul de canalizare, modul de colectare al deșeurilor, tipurile de prize și alte câteva aspecte tehnice.

În mod surprinzător, la numai câteva ore după inspecția de la Spitalul mobil, am fost anunțat că ministrul va trimite mâine un alt control, Inspecția Sanitară de Stat, cel mai înalt organ de verificare din Ministerul Sănătății. Cel mai probabil pentru a întârzia din nou bunul mers al lucrurilor. Deși am obținut autorizația de funcționare de la DSP, liberalii fac tot posibilul să blocheze electoral funcționalizarea unității medicale.

Concluzionând, pe 18 septembrie am primit avizul de funcționare de la DSP. Duminică, pe 20 septembrie a venit ministrul Sănătății în inspecție, iar pe 22 septembrie, mâine, urmează să vină un nou control, de la Inspecția Sanitară de Stat. Nu avem nimic de ascuns, să trimită câte controale vor dar să nu mai blocheze funcționarea spitalului.

Sincer, mă așteptam ca până acum, ministrul Sănătății să participe constructiv la acest proiect, care înseamnă vieți salvate și condiții civilizate de tratament pentru ieșeni. În loc să trimită organele de verificare, puteau trimite până acum echipe de specialiști care să ne ajute să operaționalizăm lucrurile și să câștigăm timp. Dar nu s-a întâmplat așa. Am avut piedici peste piedici. Și văd că nu vor să se oprească. Eu treaba de administrator am încheiat-o. Am promis că fac cel mai mare spital mobil Covid-19 din țară și am facut-o. Singur. Fără sprijin guvernamental, fără nimic. Am obținut și autorizația de funcționare.

Domnule ministru Tătaru, lăsați cinismul la o parte și ajutați-ne să salvăm viețile ieșenilor și ale moldovenilor! Managerii de la celelalte spitale din subordinea Consiliului Județean mi-au mărturisit că în 4 ani nu au avut niciodată verificări de la Inspecția Sanitară de Stat. Vă dau un singur exemplu. Spitalul Sf. Spiridon funcționează și primește pacienți, deși clădirea se găsește într-o stare avansată de degradare, multe toalete sunt infecte și, mai mult, în curte au și un cort de triaj nefuncțional. În oglindă, avem un spital nou-nouț, la cheie, cu aviz de funcționare de la DSP, căruia ministerul Sănătății și liberalii vor să îi găsească hibe pentru a nu-l operaționaliza.

Domnilor, nu vă este frică de Dumnezeu? La acest moment nu mai avem paturi libere de terapie intensivă la Spitalul de Boli Infecțioase, crește constant numărul zilnic de cazuri și voi aveți timp de politică? Și ce politică. Una împotriva oamenilor, care sunt oricum speriați de perspectiva acestei boli. În acest ritm ar trebui închise majoritatea spitalelor din țară. La Spitalul mobil avem peste 100 paturi de terapie intensivă cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație. Au confirmat-o toți medicii și cadrele medicale care au fost acolo.

Pe cale de consecință, vă rog, domnule ministru, cu toată răspunderea de Președinte al județului cu 1 milion de locuitori, lăsați mizeriile politice și nu mai întârziați funcționarea Spitalului mobil. Este gura de oxigen de care au nevoie și ceilalți bolnavi cronici din Iași. Prin operaționalizarea unității medicale vom putea trata la spitalele ieșene, aproape în condiții normale, și ceilalți pacienți, nu doar cei Covid-19.

Cineva trebuie să spună lucrurile pe șleau. Spitalele din Iași și cele din Moldova sunt pline. Chiar se joacă la ruletă viețile oamenilor? Unde internăm acești bolnavi? Unde internăm bolnavii cu celelalte patologii? Tot ceea ce se întâmplă acum este pentru a-l ajuta pe Costel Alexe, principalul meu contracandidat la Consiliul Județean. În mințile lor cinice, liberalii consideră că funcționalizarea spitalului îmi aduce voturi. Vă rog, opriți-vă! Pierdem vieți omenești doar ca viitorul președinte al Consiliului Județean Iași să fie Costel Alexe?

Maricel Popa, președintele Consiliului Județean și al PSD Iași

