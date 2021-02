Domeniul familiei Alexe de la Sculeni pare că este construit pe un morman de infracțiuni. Direcția Națională Anticorupție, dar și presa, arată că fostul ministru Costel Alexe a fost foarte preocupat ca în acel an de mandat ministerial să profite în cel mai perfid mod de această poziție. A fost total dezinteresat de problemele țării. În schimb, se pare că singura lui grijă era cum să mai folosească funcția pentru a se îndestula alături de gașca lui.

Așa se face că, în timp ce Iașul se confrunta cu mari probleme de poluare, pădurile seculare de la Dobrovăț-Bârnova erau puse la pământ, ministrul Alexe nu știa cum să mai trimită materiale și oameni ca să îi ridice domeniul de la Sculeni. Restul era ”fake news”!

Am aflat deja de la DNA că fostul ministru este acuzat de luare de mită: 22 de tone de tablă care au ajuns la domeniul de la Sculeni sub formă de sponsorizare.

Am aflat din presă că tot la Sculeni ar fi ajuns și 300 mc de cherestea, tot ca ”sponsorizare”. Lemnul ar proveni din zone în care sunt reclamate multe defrișări ilegale. De altfel, presa menționează că materialul lemnos ajuns la moșia de la Sculeni ar proveni din tăieri ilegale. Cred că este cazul ca instituțiile statului să facă lumină și în acest caz, iar Alexe trebuie să răspundă public: s-a primit sau nu la domeniul de la Sculeni cherestea gratis?

Tot din presă aflăm că angajați din cadrul Ministerului Mediului (Apele Române), condus de Costel Alexe în 2020, au muncit pe domeniul de la Sculeni. După ce termină verificările legate de angajarea fostei chelnerițe, Corpul de Control al premierului poate verifica și ce căutau angajați ai Apelor Române pe moșia lui Alexe de la Sculeni. Are vreo legătură faptul că la conducerea Apelor Române la Iași este pus cumătrul lui Costel Alexe, ambii exponenți de frunte ai peneliștilor ieșeni?

Tot la moșia de la Sculeni s-ar fi plantat și puieți de salcâm, tot gratis, tot ca o ”sponsorizare”.

Mulți ieșeni se întreabă ce alte ”sponsorizări” a primit actualul președinte al Consiliului Județean, ce alte beneficii mai ascunde moșia de la Sculeni. De aceea, cred că instituțiile statului trebuie să facă lumină și să clarifice toate aceste acuzații extrem de grave aduse la adresa unui fost și actual demnitar al statului. Până la clarificarea acestor aspecte de natură penală, Costel Alexe ar trebui să facă un pas în spate, să renunțe la funcțiile administrative și politice. Demisia din toate funcțiile este singura soluție care mai poate salva onoarea și imaginea unui milion de ieșeni!