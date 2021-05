Maricel Popa, președintele PSD Iași: Inculpatul Costel Alexe trebuie să își dea demisia imediat din funcția de președinte al Consiliului Județean Iași (P)

Fostul ministru al Mediului a fost acuzat recent de DNA că a primit mită 22 de tone de produse din tablă. Acesta ar fi pretins mita respectivă pentru alocarea cu titlu gratuit către o fabrică a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și pentru monitorizarea favorabilă a măsurilor luate de această societate comercială pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme.

”Este inacceptabil ceea ce se întâmplă la Iași de la începutul acestui an. Curg dosarele penale pentru președintele Consiliului Județean, primarul Iașului și alți acoliți peneliști. Mai mult, Costel Alexe tocmai fost înștiințat de DNA că este inculpat în dosarul în care este acuzat de luare de mită și a fost plasat sub control judiciar. Dacă mai are măcar o fărâmă de onoare și decență trebuie să își dea imediat demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean. Ajunge cu minciunile, ipocrizia și hoția. Demisia este singura soluție pentru ca banii publici să poată fi gestionați fără să existe suspiciuni. Este ca și cum am pune acum lupul paznic la oi. Penalii trebuie să își vadă de dosarele lor, nu să cheltuiască banii ieșenilor. Orașul și județul au nevoie de oameni capabili să facă administrație, nu de penali în funcții publice” a declarat Maricel Popa, președintele PSD Iași.

Totodată, președintele PSD Iași a menționat faptul că va discuta cu grupul consilierilor județeni despre posibilitatea ca aceștia să nu mai voteze niciun proiect de hotărâre propus de inculpatul Costel Alexe.

”Vom analiza posibilitatea ca, începând cu următoarele ședințe ale Consiliului Județean, grupul consilierilor județeni să nu mai voteze niciun proiect de hotărâre propus de Alexe. De asemenea, trebuie clarificată pentru ieșeni măsura controlului judiciar. Ce înseamnă? Va trebui să meargă Alexe la poliție zilnic să dea cu subsemnatul, va avea interdicție să părăsească orașul sau țara, va avea voie să intre în contact cu reprezentanți ai ministerelor? Va avea voie să mai intre în ministerul Mediului? În aceste condiții, își va mai putea exercita Costel Alexe funcția de președinte al Consiliului Județean Iași? Cred că un pas în spate este singurul lucru pe care îl mai poate face pentru ieșeni” a precizat Maricel Popa.