Maricel Popa spune 1 miliard de minciuni la 1 milion de ieșeni (P)

Unul dintre acești politicieni care minte la fel cum respiră, este Maricel Popa. În patru ani de mandat la Consiliul Județean, am avut ocazia de a-i demonta multe dintre aceste minciuni. Cea mai gogonata minciuna este cea cu miliardul de euro pe care l-a adus în Iaşi, din care îi revin fiecărui ieșean câte 1000 de euro. Aceasta născocire este însăilată din mai multe minciuni, pe care le voi demonta cu date și cifre concrete, rând pe rând.

Minciuna nr. 1 - Apavital : 500 milioane euro

Din miliardul cu care se laudă Popa Pinochio, jumătate îl reprezintă proiectul de 500 milioane euro al Apavital, proiect care este în stadiu avansat, dar la care mai sunt probleme legate de avizele de mediu. Pana la rezolvarea lor, nu se semnează contractul de finanțare. Fără contract de finanțare, nu exista bani. Dacă nu exista banii, înseamna că nu i-a adus nimeni.

Un aspect foarte important este că proiectul de extindere al rețelei de apă și canalizare în județ este al Apavital, este meritul exclusiv al echipei de la Apavital, care a demarat proiectul înainte de a veni Popa și va semna contractul de finanțare după ce va pleca Popa. Trebuie deci să scădem 500 milioane euro din miliardul ‘adus’ de Popa.

Corecție: 1 miliard Euro - 500 milioane euro = 500 milioane euro

Sold: 500 milioane euro

Minciuna nr. 2 - A adus prin PNDL 2 250 milioane euro

Mincinosul mincinoșilor se mai laudă că a adus 256 milioane euro bani prin PNDL 2. Valoarea tuturor proiectelor din județul Iaşi finanțate prin PNDL 2 este de 831.252.932 lei, aici fiind incluse proiectele municipiului Iaşi, ale orașelor Pașcani, Podu Iloaiei, Târgu Frumos, Hârlău, precum și proiectele comunelor din județ. Din această sumă, proiectele Consiliului Județean finanțate prin PNDL 2 reprezintă 20%, doar 176.337.861 lei.

Dacă luăm în calcul că s-au făcut decontări până acum de doar 150 milioane lei pe PNDL 2 pe tot județul, suma încasată de CJ este cu mult mai mică, sub 15 milioane euro.

Cam ca la radio Erevan: nu sunt 256 milioane euro, sunt doar 175 de milioane euro, din care CJ are 34 milioane euro, din care s-au primit doar 15 milioane euro. Insist pe valoarea decontată, pentru că multe lucrări prin PNDL, au început de acum doi sau trei ani, iar valoarea încasată reprezintă o reflectare a situaţiei lucrărilor efectuate.

Corecție: 500 milioane euro - 256 milioane euro + 15 milioane euro = 259 milioane euro

Sold: 259 milioane euro

Minciuna nr. 3 - Investiții în spitale de 140 milioane euro

Sunt doar două proiecte cu finanțare europeană privind lucrări de investiții la spitale în Iaşi, acestea se deruleaza la Spitalul de Copii “Sf. Maria”, cel de reabilitare a spitalului și cel de extindere a UPU.

Proiectul Centrului de Neuro Excelență de la Spitalul de Neurochirurgie în valoare de 60 milioane lei nu are sursă finanțare, reabilitarea Pavilionului Administrativ la Spitalul de Boli Infecțioase nu are finanțare, construirea Pavilionului 8 la Infecțioase nu are finanțare, construirea unei clădiri noi pentru spitalul Pneumo în Bucium nu are finanțare, reabilitarea clădirii Secției Pascanu de la Pneumo nu are finanțare, toate aceste proiecte aprobate de Consiliul Județean sunt fără surse de finanțare în acest moment, deși unele din ele au vechime de câțiva ani buni.

În afara de cele două proiecte pe fonduri europene, cheltuielile făcute pentru investiții în spitale, inclusiv banii cheltuiți pentru spitalul mobil, nu sunt din bani aduși de Popa din afara Iașului, sunt bani cheltuiți din bugetul județului, deci nu reprezintă fonduri atrase din alte surse.

Singurele fonduri atrase în sănătate se ridică la 88 milioane lei pentru reabilitarea și modernizarea Spitalului pentru Copii "SF. MARIA" și 12 milioane lei pentru extinderea şi dotarea unităţii de urgenţă în cadrul aceluiași spital. Totalul fondurilor aduse pentru spitale este de 100 milioane lei, respectiv 21 milioane Euro. Cam mare diferența până la cei 140 milioane euro pe care se laudă Popa că i-a adus la Iaşi pentru spitale.

Corecție : 259 milioane euro - 140 milioane euro + 21 milioane euro = 138 milioane euro

Sold: 138 milioane euro

Mai jos aveți un tablou al investițiilor aprobate în spitalele ieșene. Cele mai multe dintre ele nu au surse de finanțare. Aceasta este imaginea reală a managementului investițiilor făcute în domeniul sănătății la nivel de județ.

Minciuna nr. 4 - Proiectul Axa 1: 103 milioane euro

Proiectul Axa Rutieră Strategică Iaşi - Suceava, denumită și Axa 1 din Masterplanul de Drumuri Județene, este un proiect făcut în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava. Din cele 103 milioane euro, 70 milioane euro sunt fonduri europene, din care doar 60% reprezintă partea județului Iaşi. Deci noi beneficiem pe acest proiect de 42 milioane euro.

Corecție: 138 milioane euro - 103 milioane euro + 42 milioane euro = 77 milioane euro

Sold final : 77 milioane lei

Concluzii

Să recapitulăm structura fondurilor atrase de Consiliul Județean Iași în patru ani, la care voi adăuga și fondurile europene atrase în muzee și extinderea platformei de la Aeroport:

- PNDL 15 milioane euro

- Spitale 21 milioane euro

- Axa 1 42 milioane euro

- Muzee 6 milioane euro

- Aeroport 5 milioane euro

În total, sunt 89 milioane euro atrase de CJ în patru ani, aproximativ 20 milioane euro/an. Chiar dacă poate mi-a mai scăpat vreun proiect sau vreo sumă de bani, nu se schimbă în mod relevant nimic din ceea ce vreau să demonstrez, anume faptul că ne aflăm în fața celei mai mari mistificări din ultimii 30 de ani, pusă la cale cu nerușinare de PSD și Maricel Popa.

Administrația PSD a atras mai puțin de 10 % din cat se laudă. Cam cât de lung ar trebui să-i fie nasul președintelui Consiliului Județean pentru aceste minciuni? Cu toată avalanșa de gogoși servite de PSD, nici 10 miliarde de euro nu vor fi suficienți să-l scape pe Maricel Popa de șutul pe care îl va primi din partea ieșenilor pe 27 septembrie.



Romeo Vatră

Lider de grup al consilierilor județeni ai PNL Iași

