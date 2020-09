Marina Voica, Dorina Lazăr și Constantin Codrescu vor primi Premiul de Excelență SFR (P)

În cadrul festivalului Serile Filmului Românesc (SFR) vor fi acordate trei premii de excelență, în semn de recunoaștere a contribuției excepționale aduse în domeniul culturii, artei și cinematografiei. Artista Marina Voica, actrița Dorina Lazăr și actorul Constantin Codrescu vor fi recompensați pentru întreaga activitate în cadrul unor întâlniri speciale cu publicul SFR.

Cinefilii se vor putea întâlni cu cele trei personalități la cele trei evenimente organizate în Piața Unirii și la Cinema Ateneu.

Vineri, 2 octombrie 2020, ora 18.00, Piața Unirii – Seară de scurtmetraje românești I – S'curte la SFR

Invitați: Marina Voica, Andrei Răuțu, Pavel Bartoș, Dan Iosif, Gabi Suciu

*Premiu de excelență pentru Marina Voica

Vineri, 2 octombrie 2020, ora 19.00, Cinema Ateneu – Un timp prin care am trecut - Premieră (regia: Silviu Radu)

Invitați: Constantin Codrescu, Laurențiu Damian, Silviu Radu

*Premiu de excelență pentru Constantin Codrescu

*Lansare de carte – Un timp prin care am trecut – Constantin Codrescu

Sâmbătă, 3 octombrie 2020, ora 20.00, Cinema Ateneu – Angela merge mai departe (1981) (regia: Lucian Bratu)

Invitați: Dorina Lazăr, Irina-Margareta Nistor, Laurențiu Damian, Pavel Bartoș

*Premiu de excelență pentru Dorina Lazăr

Despre Marina Voica

Făcând parte din generația de aur a muzicii pop-soul românești, cunoscută drept o stea a tot ceea ce au însemnat emisiunile de divertisment profesionist, Marina Voica este născută pe data de 3 septembrie 1936 cu numele de Marina Alexandrovna Nicolskaia, în Ivanovo, un oraș din Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă.

Marina Voica este absolventă a Facultății de Finanțe și Credit de la Moscova, acolo unde a făcut cunoștință cu românul Marcel Voica, cu care s-a căsătorit și s-a stabilit în România. Artista a figurat în paginile faimoasei reviste de top-uri muzicale americane, Billboard, primind Diploma Star of the year - Music week, în anul 1974. A participat, de asemenea, la mai multe ediții ale festivalului-concurs Șlagăre în devenire, în cadrul căruia a lansat șlagărul lui Marcel Dragomir, Ce vrei tu mare albastră. La festivalul Mamaia a fost premiată în 1973 pentru piesa Încrederea, compusă de Ion Cristinoiu și în 1975 pentru piesa La malul mării, de Temistocle Popa.

Recunoscută drept una din cele mai cunoscute interprete datorită timbrului ei vocal, Marina Voica a susținut recitaluri și a efectuat turnee în numeroase țări, printre care se numără Germania, Italia, Franța, SUA, Belgia, Polonia, Israel, Canada, Spania, Cehoslovacia, Cuba, Rusia, Republica Moldova, Turcia sau Bulgaria.

Despre Dorina Lazăr

Născută la 7 noiembrie 1940 în Hunedoara, într-o familie în care arta era la ea acasă, cu mama actriță a Teatrului Bulandra din București, Dorina Lazăr a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru la secția de Actorie.

După ce și-a încheiat studiile, Dorina Lazăr a debutat în teatru pe scena Teatrului Regional din București, în anul 1961, iar din 1969 este actriță a Teatrului Odeon, unde, pe parcursul anilor a interpretat peste 50 de roluri, printre care Germaine Lauzon în Cumetrele, Marcelline în Nunta lui Figaro sau Carmen Sylva în Şi totuşi Eminescu. Pe marele ecran, actrița a debutat cu rolul Cârciumăresei în pelicula Păcală, în regia lui Geo Saizescu, în anul 1974. Pentru spectacolul Năpasta a primit, în 1979, trofeul Leul de bronz la Festivalul Internațional de Teatru de la Arezzo, iar în anul 1982 a primit premiul Cea mai bună actriță de film din partea Asociației Cineaștilor din România (ACIN) pentru rolul Angela din Angela merge mai departe, realizat în 1981.

În 2000, actrița Dorina Lazăr a primit, din partea președinției României, Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, iar în 2012, pentru valoarea creațiilor sale în film și teatru, actrița a primit distincția de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor din partea Ministerului Culturii și Comunicării din Franța.

Despre Constantin Codrescu

Actor român, Constantin Codrescu s-a născut la data de 5 septembrie 1931 în orașul Huși. A ales să meargă în București pentru a urma studiile Institutului de teatru, iar în perioada studenției a avut și primul rol în filmul Așa s-a călit oțelul.

Între anii 1976 și 1989 a fost profesor la Institutul de teatru din Târgu-Mureș, unde a devenit și cetățean de onoare. În 1967 a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”. A primit totodată Premiul UNITER pentru întreaga sa activitate.

Actorul spune că din perioada copilăriei a avut înclinare spre teatru: „A fost o chemare, o chemare peste care nu am încercat să trec, m-am aplecat cu toată dragostea și pasiunea spre ea. Am făcut apoi și regie, scenografie, am devenit și membru în învățământul artistic”.

Constantin Codrescu a fost timp de 45 de ani colaborator permanent al redacției Teatru la Radio. A jucat în numeroase producții cinematografice, printre acestea numărându-se La Moara cu Noroc, Haiducii lui Șaptecai, Vlad Țepeș, Roșcovanul și serialul românesc de succes Pistruiatul.

RESURSE ON-LINE SFR

Facebook

Instagram

Youtube