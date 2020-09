Marius Bodea: Adevărul despre „trădarea“ mea față de PNL și parteneriatul solid cu Cosette Chichirău, viitorul primar al Iașului (P)

Nu, nu toți suntem la fel!

În februarie, în acest an, eu, ca președinte al PNL Municipiul Iași, și Cosette Chichirău, ca președinte al USR Iași, bătuserăm palma ca să facem o alianță la Iași, cu candidat unic al PNL și al USR, ideal al USR-PLUS, pentru că aceasta era perspectiva încă de atunci. Au fost discuții lungi și am ajuns la o concluzie bună: două partide care urmau să aibă peste 30% în municipiul Iași fiecare, într-o alianță, dădeau primarul Iașului.

Noi doi, Marius Bodea și Cosette Chichiăru, am fost parteneri într-un proiect al Iașului încă din februarie. Astăzi nu s-a schimbat nimic.

Atunci când am anunțat în interiorul PNL faptul că vom avea o alianță de dreapta la Iași pentru Primărie, în partid s-a instaurat panica. Planul ca, de fapt, Mihai Chirica să fie candidatul PNL Iași la Primărie, data oricum cel puțin din ianuarie 2018. PNL a preferat alianței cu USR-PLUS aducerea în partid a celui mai corupt primar al României!

Am plecat din PNL în prima secundă. Eram șeful organizației municipale, deci cu funcție în partid, eram președintele Comisiei de Transport, una dintre cele mai puternice comisii din Camera Deputaților. Aceste privilegii le-am pierdut în secunda doi. Am plecat fără să am o înțelegere prealabilă cu nimeni, nu am discutat cu nimeni absolut nimic!

Câteva luni mai târziu am discutat cu Cosette Chichirău despre posibilitatea de a relua proiectul nostru de a-i înlătura pe politicienii care abuzează de ieșeni zi de zi.

Sigur, tema traseismului ne privește pe toți, dar să pleci de la Putere, lăsând tot în urmă și să te duci într-un partid de opoziție parcă nu-i același lucru. Am căutat să văd dacă mai există exemple.

Noi ne-am pus la aceeași masă ca să schimbăm lucrurile în Iași, și o vom face, Iașul va fi schimbat plecând de la doi oameni care s-au înțeles la un moment dat, împreună cu echipele din jurul lor.

Astăzi, la alegerile locale, vorbim despre oameni. Suntem cei care merităm voturile ieșenilor cu adevărat, asta vrem să convingem până în ultima zi!

În final, reiau câteva întrebări pentru activiștii liberali și pentru cei care până acum au votat la Iași PNL:

Vă reprezintă ceea ce se întâmplă astăzi, când în Partidul Național Liberal sunt aduși și puși în frunte primari pedofili care au nenorocit niște copile chiar în sediul Primăriei?

Sunteți mândri și onorați că în PNL astăzi au intrat primari care îl elogiau acum o lună pe Ceaușescu și astăzi reprezintă PNL? Primari condamnați penal pentru fraude cu fonduri europene! Sunt reprezentanții PNL azi. Oare, dragi liberali, vă reprezintă acest lucru? Dar vă reprezintă rușinea pe care am trăit-o iarăși când am aflat că președintele PNL Iași este plagiator de marcă, și iarăși Iașul a apărut în vârtejul nenorocirilor din România, pe lângă abuzuri, corupție, și cu hoția asta intelectuală? Ăsta este PNL?

Sunteți mândri de investigația Recorder care arată cum președintele Alexe trimitea mesaje siropoase primarului pedofil, „te iubesc ca pe tatăl meu!”? Un primar care a nenorocit două copile în sediul Primăriei! „Suntem alături de tine”, iar acum apare peste tot cu el. Asta e ceea ce vă așteptați voi ca mesaj din partea PNL?

Nu mai stați pe gânduri dacă să nu mergeți la vot pentru ce v-au făcut, veniți la vot și votați pentru că acum aveți pe cine alege!

Aveți acum o opțiune!

Și mai am un mesaj pentru votanți, în general:

Veniți la vot pe 27 septembrie, pentru că altfel domnii Chirică, Alexa, domnul Popa și doamna Gavrilă își vor aduce și vor înșira toți susținătorii, fie că sunt din mafia imobiliară, fie că sunt din alte mafii, și ne vor sufoca orașul și județul.

Ce se va întâmpla peste 4 ani cu domnii Chirică și Alexa? Nu știm, dar știm ce vor fi făcut cei care astăzi taie pădurile din jurul Iașiului, cei care ocupă fiecare loc liber din Iași cu blocuri de carton: ei vor pleca în altă parte, vor căuta alți politicieni corupți și vor începe dezmățul și în altă parte. Iar noi, peste 4 ani vom rămâne cu probleme și mai mari pe care le vom rezolva mult, mult, mult mai greu decât am putea să rezolvăm astăzi.

Veniți la vot, împreună putem să-i învingem!

Acest material a fost comandat de Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate parte a alianței electoral e „Alianța USR PLUS”) și realizat de operatorul economic SC Grupul de Presă Medianet SRL, site: www.ziaruldeiasi.ro. Cod unic de identificare: 21200391