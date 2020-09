Marius Bodea: De la Solcanu, Hrebenciuc, și până la Nichita, Dragnea ori Chirica, modelele „liderilor care le știu pe toate“ s-au dovedit falimentare! (P)

Se spune că ați fi „inamicul public nr. 1“ al mafiei politice și imobiliare din Iași. Nu e puțin exagerat?

Nu știu dacă putem vorbi despre un „inamic public” sau mai mulți „inamici publici” ai mafiei politice și imobiliare din Iași. Sincer, eu consider că absolut toți ieșenii care au avut curajul să se ridice împotriva abuzurilor imobiliare de la noi din oraș și care au reușit să blocheze construcțiile ilegale, dar aprobate tacit de către administrația locală, sunt adevărații „inamici numărul 1” ai actualilor conducători ai orașului.

Adversarii Dvs. politici vorbesc despre averi ascunse și că sunteți „omul lui Fenechiu“. De unde vin aceste etichete?

Am să vă răspund în ordine la toate aspectele din această întrebare.

În primul rând domnii Alexe și Chirica (pentru că bănuiesc că despre ei este vorba în întrebarea dumneavoastră) nu pot fi adversarii mei politici pentru că ei, din păcate pentru Iași, nu își urmăresc decât propria lor politică: favorizarea lor sau a grupurilor lor de interese. Uitați-vă numai câți lipitori de afișe sau postaci de pe Facebook din anturajul domnului Alexe au acum contracte bănoase cu statul (apropo, nu știu dacă sunteți la curent, dar una dintre firmele care a câștigat – în condiții oneroase – un contract de servicii publice cu Ministerul Mediului, acum – din întâmplare? – îi gestionează și campania on-line a domnului Costel Alexe). Sau, la fel, nu pot fi „adversar politic” cu domnul Chirica, primar în exercițiu, la ale cărui evenimente de familie participă cam toți investitorii imobiliari din oraș (mai puțin unul important, domnul Zămosteanu, care de trei luni de zile este în imposibilitatea de a fi prezent la aceste petreceri din cauza faptului că este arestat în urma unei ample investigații a DIICOT).

Singura mea avere (e drept, ascunsă, pentru că nu vreau expune publică foarte mare pe acest subiect) este Vlad, băiatul meu, alături de care am crescut împreună, amândoi, din momentul în care Mădălina, soția mea și mama lui Vlad, a dispărut tragic din viața noastră. Dar, repet, acesta este un subiect despre care nu vreau să vorbesc mai mult decât este necesar.

Cât despre eticheta de „omul cuiva”, probabil că dacă domnul Fenechiu ar fi primit un singur leu de fiecare dată când s-a spus că sunt omul lui, sigur ar fi acumulat suma necesară pentru a-și plăti prejudiciul constatat de judecători către statul român. E caraghios și cinic, în același timp, că această acuzație vine tocmai din partea domnului Costel Alexe, cel care l-a vizitat lună de lună pe domnul Fenechiu la penitenciarul Vaslui în perioada detenției sale și unde, așa cum știe toată lumea, își nota sfaturile mentorului său politic. Până la urmă – și asta o știe tot județul Iași – pentru susținerea domnului Alexe Costel bate acum la poarta primarilor din Iași domnul Fenechiu, nu pentru mine. La fel cum nu cu mine face domnul Fenechiu astăzi afaceri cu „aducerea gazului românesc în județul Iași”, ci tot cu oamenii din anturajul domnului Alexe.

De aceea vă și ziceam la început, chiar nu mă pot considera „adversar politic” cu domnii Chirica și Alexe, ci, mai degrabă, „adversar moral”.

Trecerea Dvs. la USR PLUS, după zeci de ani în PNL, pare bizară pentru un electorat care și-a făcut un stindard din „oameni noi în politică“. De ce ați făcut acest pas, de ce v-au acceptat?

Iașul, față de București, poate că este un oraș mai mic, dar asta ne oferă și avantajul de a ne cunoaște mai bine unii cu alții. „Oameni noi în politică”, din punctul de vedere al ieșenilor, ca și al meu sau al colegilor mei din alianța USR PLUS, înseamnă oameni care nu au obiceiurile vechilor politicieni. Pentru noi, la Iași, unde nu trece chiar totul prin zbuciumul politic, ca la București, principiile au în continuare o valoare. De aceea și pasul meu către USR PLUS a fost unul firesc, am regăsit acolo cinstea, principialitatea și competența, ceea ce simțeam că pierdeam în PNL prin oficializarea tandemului Alexe – Chirica. Sau Chirica – Alexe, pentru că nimeni nu mai știe cu adevărat cine este azi cu adevărat Președinte la PNL Iași.

Cum funcționează tandemul cu Cosette Chichirău, candidatul pentru Primăria Iași al USR PLUS, având în vedere că, după ce v-ați pregătit patru ani pentru o candidatură la Primărie, astăzi sunteți candidatul Alianței la Consiliul Județean Iași?

Dacă e să ne uităm doar la sumele exorbitante pe care contracandidații noștri, Mihai Chirica (la Primărie) și Costel Alexe (la Consiliul Județean) le aruncă pentru a ne denigra pe rețelele sociale, aș zice că tandemul cu Cosette, colega mea, este unul eficient și credibil pentru cei care își pun speranța în faptul că în Iași va apărea în sfârșit cineva care să aibă curajul și determinarea să pună piciorul în prag mafiei politicie și, implicit, celei imobiliare de la noi din oraș.

Consiliul Județean este văzut ca o feudă de partid, un loc de unde baronii locali, PSD sau PNL, conduc, de fapt, primarii și tranzacționează voturi prin aceștia. Cum priviți funcția de Președinte al Consiliului Județean, ce poate face un Președinte de CJ pentru oameni și nu pentru partid?

Acum 20-30 de ani, Iașul era văzut ca un exemplu al României, eram tot timpul un reper al calității. Azi, exact cum spuneți, din cauza acestor „feude” am ajuns să apărem la știri doar în context de corupție, eșecuri sau – mai nou – plagiate, precum domnul Alexe. Astăzi Iașul este condus doar de către oameni care se luptă pentru ei și pentru grupul lor de interese.

Sunt ieșean și sunt luptător, asta voi face și ca Președinte de Consiliu Județean, am să mă lupt pentru Iași și pentru ieșeni.

„Marius Bodea a făcut Aeroportul Iași“, este punctul forte și prin asta vă recunosc ieșenii. Între un Aeroport și un județ întreg este, însă, o distanță mare ca ordin de mărime. De ce ați fi potrivit ca Președinte al CJ Iași? Ce ați folosi din experiența de la Aeroportul Iași în această funcție?

Mai degrabă aș zice că punctul meu forte este că am reușit să fac o adevărată echipă care să funcționeze și să lucreze cu succes pentru un proiect esențial pentru ieșeni, așa cum a fost Aeroportul Internațional Iași. De la Solcanu, Hrebenciuc, Cozmâncă și până la Gheorghe Nichita, Dragnea ori Mihai Chirica, modelele „liderilor” care știu „totul” și lucrau doar cu „ai lor” s-au dovedit a fi falimentare. Viața m-a învățat că fără să ai alături o echipă, fără să fii capabil să aduni lângă tine oameni competenți, nu poți să urci nici măcar pe un deal, de munte nici nu mai vorbim. Sunt un om de echipă și cred că asta i-a și lipsit până acum Consiliului Județean Iași.

În sinteză, care sunt cele mai importante proiecte pe care le aduce candidatura Dvs. la Președinția CJ Iași?

Sincer vă spun, ieșenii s-au săturat ca din patru în patru ani vechea clasă politică să vină în fața noastră și să promită aceleași și aceleași lucruri: spații verzi, panseluțe, un teren de sport, asfaltări, alimentare cu apă a comunelor ori Parcuri Tehnologice, lucruri elementare, care intră în fișa postului oricărui ales local.

Ca oameni care vrem să rămânem, să trăim și să muncim aici, acasă, considerăm că singura șansă de ieșire a Iașului nostru din anonimat este să punem accentul pe proiectele care vor pune în valoare patrimoniul nostru local, de care suntem mândri. Suntem ieșeni, iar dacă vom face la nesfârșit proiecte „ca alții”, copiate după alte orașe, nu vom fi niciodată primii în ceea ce ne propunem. Iar noi, la USR PLUS, vrem ca Iașul să fie primul. Pentru locul doi nu se cântă imnul iar Iașul a dovedit de-a lungul istoriei sale că are puterea de a fi primul la bune, nu la rele, ca în ultimii ani.

IAȘUL VERDE

Ieșenii au nevoie de o viață mai bună, de un mediu curat, care să ne protejeze sănătatea, dar și să fie protejat în același timp.

Ne apucăm de treabă și transformăm pădurea Bârnova – Repedea în Parc Natural corespunzător categoriei V (Rezervație pentru conservarea naturii – „Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului și recreere“) UICN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii), acest lucru având drept scop protecția și conservarea ansamblului peisagistic și a biodiversității, oferind posibilitatea desfășurării activităților educative, recreative, turistice și de cercetare științifică.

IAȘUL CULTURAL

Ne apucăm de treabă și vom reda Iașului măreția sa culturală de odinioară prin construirea unei adevărate săli multifuncționale pentru spectacole, la fel ca în toate marile orașe din Europa.

În această sală, care va respecta absolut toate standardele mondiale de calitate, vor putea concerta nu numai Filarmonica și ceilalți artiști minunați ai Iașului, dar și artiști internaționali care în acest moment nu pot veni aici din cauza lipsei unui spațiu dedicat care să le ofere minimele norme de calitate a sunetului. Clădirea va avea mai multe săli dotate cu cele mai performante tehnologii, precum și o sală mare de spectacole cu o capacitate de 2.000 de locuri.

IAȘUL MARILOR CIVILIZAȚII

Județul nostru s-a dezvoltat crescând din leagănul uneia dintre cele mai mari civilizații din lume, civilizația Cucuteni. Ce folos că prestigiosul New York Times scrie cu admirație că „Înainte de perioada de glorie a grecilor și a românilor, și chiar cu mult înainte de apariția primelor orașe din Mesopotamia ori a templelor de-a lungul Nilului, în Balcani locuiau oameni care erau cu mult înaintea timpului lor în ceea ce privește arta, tehnologia și comerțul la mare distanță” dacă noi, ieșenii, nu am fost în stare până acum să punem în valoare această extraordinară moștenire pe care o avem chiar aici, lângă noi?

Proiectul nostru, al echipei USR-PLUS, este construit pe 3 obiective și propune:

» Sprijinirea cercetării pentru cunoașterea civilizației Cucuteni;

» Afirmarea identității locale în raport cu una dintre cele mai vechi civilizații din lume;

» Valorificarea potențialului economic și social al moștenirii culturale.

Vom dezvolta în vecinătatea sitului arheologic Cucuteni un proiect unic pentru ieșeni: centru pentru activități de cercetare-educație, tabere de arheologie și olărit, construirea unui spațiu special pentru concerte și evenimente culturale majore cu public, inclusiv festivaluri pentru tineri, construirea unui parc tematic de distracții (obiective similare dezvoltate în Europa atrag până la 1.000.000 de vizitatori anual), construirea unei facilități de producție, în replică, a ceramicii de Cucuteni, construirea, în replică, a unei așezări neolitice – element ce va fi integrat ulterior într-un program de turism local, național și internațional, amenajarea unor parcele de teren în vederea concesionării către investitori privați pentru dezvoltarea de facilități de cazare și alimentație.

Acest material a fost comandat de Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate parte a alianței electoral e „Alianța USR PLUS”) și realizat de operatorul economic SC Grupul de Presă Medianet SRL, site: www.ziaruldeiasi.ro. Cod unic de identificare: 21200391