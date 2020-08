Marius Bodea: Domnule Orban, aducerea lui Chirica în PNL nu poate fi niciodată un gest de normalitate! Unii dintre noi preferă principiile și valorile în schimbul ciolanului politic! (P)

Deputatul USR Marius Bodea, candidatul Alianței USR PLUS la Președinția Consiliului Județean Iași, răspunde afirmațiilor președintelui PNL Ludovic Orban exprimate în presa centrală cu privire la alegerile locale din Iași și exodul de primari PSD către PNL Iași.

„Ani de zile am crezut că doar Liviu Dragnea și ai săi considerau că noi ascultăm și credem orice minciună de-a lor, și tocmai de aceea, ca ieșean și om care crede în valorile politicii de dreapta, sunt absolut siderat și dezamăgit de faptul că Ludovic Orban a moștenit de la conducerea PSD aceeași atitudine față de Iași și de ieșeni.

Să ai tupeul să afirmi public că aducerea pesedistului Chirica Mihai în fruntea PNL Iași este un gest de normalitate, asta înseamnă o mare neobrăzare la adresa ieșenilor care au stat cu lunile în stradă împotriva abuzurilor mafiei imobiliare girate de către același Chirica Mihai.

Declarația despre orașul nostru a domnului Orban este o palmă la propriu, nu la figurat, dată familiilor din Iași care trăiesc zi de zi drama de a se trezi cu un bloc de zece etaje răsărindu-le chiar în fața ușii lor, este o palmă nerușinată dată sutelor de ieșeni, mulți dintre ei oameni ajunși la vârsta a treia, care plângeau efectiv cu hârtiile în mână încercând să dovedească abuzurile imobiliare girate de către Primăria Iași.

Ludovic Orban și celălalt vânzător de partid, Alexe Costel, nu au fost cu mine în stradă la protestele ieșenilor împotriva primarului Chirica, ei sunt ultimii care au dreptul să vorbească despre acest subiect. Ludovic Orban și Alexe Costel ar face bine să nu mute discuția peste gardul șantierului imobiliar, pentru că amândoi știu despre decizia Biroului Executiv al PNL în care scrie că nu vor fi primiți sub nici o formă aleși locali PSD în PNL!

Dacă nu le este rușine de Iași și de ieșeni, domnilor Orban și Alexe ar trebui să le fie rușine măcar de Președintele Klaus Iohannis, care s-a văzut în situația neplăcută de a spune cu subiect și predicat că dezavuează acest traseism politic sfidător la adresa tuturor liberalilor de bună credință din România.

Să vă aduc aminte, domnule Orban, cum pesedistul Chirica spunea cu malițiozitate că se va înscrie în PNL doar atunci când acest partid istoric „își va schimba denumirea în PSD”? De aceea am și fost nevoit să plec, după 22 de ani, din PNL, domnule Orban, pentru că eu am luptat împotriva toxicității pe care a adus-o PSD în Iași și în România, nu pot să conviețuiesc cu ea. Și de aceea suntem acum în tabere diferite, domnule Orban, pentru că am înțeles că șansele să răsturnăm PSD-ul și pesedismul la Iași cresc doar dacă mă alătur celor care au rămas cu adevărat onești în lupta aceasta, și aici mă refer la echipa USR PLUS Iași.

Domnilor Orban și Alexe Costel, recunoașteți public ce v-am spus în iarnă, atunci când încă eram colegi și eu eram președintele organizației municipale a PNL Iași: ajunsesem deja la o înțelegere cu USR PLUS la noi în oraș pentru a avea un candidat comun la primărie, candidat comun care, conform tuturor sondajelor, îi putea spulbera pe acești mafioți care sufocă Iașul. Iar dumneavoastră ce ați făcut? Ați preferat să-l aduceți tocmai pe pesedistul Chirica în PNL. După care nu v-ați oprit și ați murdărit PNL-ul ieșean aducându-l „în echipă” și pe primarul PSD care îl elogia acum o lună pe Ceaușescu. După care l-ați făcut liberal și pe cel mai vechi primar PSD din Iași, după care ați adus în PNL și consilieri locali PSD care au agresat aleșii locali ai PNL și așa mai departe. Despre asta este vorba, domnilor Orban și Alexe, despre principii și valori și despre modul în care am ales fiecare dintre noi să le respectăm.

Și dacă tot iubiți atât de mult Iașul și ieșenii domnule Orban, aveți curajul să veniți la noi în oraș, în campania electorală și, cu Chirica Mihai de o mână și cu Alexe Costel de cealaltă, să mergeți la discuții cu ieșenii care se sufocă zi de zi din cauza mafiei imobiliare care sufocă orașul, subiect care – din fericire – a ajuns pe birourile DIICOT? Vin și eu cu dumneavoastră, vă promit, avem multe de discutat.“

Marius BODEA

Candidatul Alianței USR PLUS la Președinția Consiliului Județean Iași

Deputat USR