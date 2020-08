Marius Bodea: Maricel Popa să-și retragă din CL consilierii imobiliari măcar în al 12-lea ceas! PSD Iași atacă tema mafiei imobiliare din maximă disperare, dar cu zero credibilitate! (P)

Deputatul USR Marius Bodea, candidatul Alianței USR-PLUS la președinția Consiliului Județean Iași, cere PSD Iași, condus de Maricel Popa, să ofere și fapte, nu doar vorbe atunci când amintește despre unii dintre proprii consilieri locali, ei înșiși constructori de blocuri și vile, complici ai mafiei imobiliare conduse de Mihai Chirica, mafie care sufocă de 5 ani orașul Iași.

Marius Bodea remarcă faptul că, mai nou, PSD Iași a descoperit tema haosului urbanistic local după patru ani în care, cu majoritate simplă în Consiliul Local, conducerea sa nu a avut nici o intervenție privind mandatul dezastruos al lui Mihai Chirica în fruntea Iașului. Mai mult, deputatul ieșean reamintește că PSD Iași l-a curtat până în ultimul moment, frizând umilința, pe Chirica pentru a reveni în partid și a candida „pentru trandafiri“ pentru un nou mandat de primar.

„În cei peste 4 ani de opoziție dură la actuala administrație locală și județeană, Maricel Popa și întregul PSD de la Iași s-au comportat ca umile slugi ale lui Liviu Dragnea, dar și ale lui Mihai Chirica și ale mafiei imobiliare. Am făcut opoziție reală în Consiliul Local Iași proiectelor ilegale privind construcțiile și schimburile de terenuri și am ajuns ținta nr. 1 a administrației PSD-Chirica și a mafiei imobiliare, iar mai apoi am devenit ținta nr. 1 în propriul partid, mai preocupat, la vârful său la nivel local, de a se băga în patul lui Chirica decât de a scăpa orașul de această pestă a urbanismului de manea, vorba unui celebru contemporan.

Maricel Popa avea la dispoziție o unealtă foarte simplă pentru a ne demonstra că «luptă» cu Chirica și camarila sa: retragerea sprijinului politic consilierilor imobiliari din PSD și, prin urmare, vacantarea mandatelor acestora. Nu o face nici acum, când fac rând pe la ușa procurorilor DIICOT, după cum nu au făcut-o nici luna trecută și nici în ultimii patru ani și jumătate.

Mi-e greu să accept ipocrizia urcării pe garduri de azi a PSD pe temele pe care am vorbit singur în anii aceștia, cele pentru care am fost acuzat că sunt «scandalagiu». Azi, când ancheta DIICOT îmi dă dreptate în tot ce am susținut anii aceștia cu fapte, din mijlocul oamenilor cărora samsarii imobiliari le-au deposedat liniștea și viețile, candidații PSD la Primărie și la CJ se arată albi, imaculați, mirosind a parfum bulgăresc de trandafiri.

Din fericire, electoratul s-a deșteptat și vede clar ce alegere are de făcut: între o echipă a Alianței USR-PLUS care luptă cu mafiile locale și, pe de o parte, un primar mafiot adoptat la sân de un partid care a jurat că ne va scăpa de ciuma roșie (dar care se ploconește la Chirica în speranța unui pumn în plus de voturi, trădându-și electoratul) și, pe de alta, un partid care a condus orașul și județul după ordinele lui Dragnea, disprețuind fiecare ieșean din municipiu și din orice colț al județului!“, încheie Marius Bodea.