Marius Bodea, mesaj pentru votanții din mediul urban: Ieșiți la vot și pentru ceilalți ieșeni din județ, care nu au șansa voastră la un trai civilizat! (P)

În aceste două luni de zile de precampanie și campanie am parcurs peste 10 000 de kilometri în județul Iași. Am fost în aproape toate localitățile și concluzia mea este, după ce am vorbit cu mii de oameni, că toți ceilalți au luat foarte simplu această campanie, au mers doar și au făcut câteva poze, au lipit afișe.

Noi, candidații Alianței USR PLUS la Iași, suntem singurii care am stat de vorbă cu oamenii în județ. Singurii care am avut răbdarea să le ascultăm necazurile, lipsurile, și să integrăm în programul nostru de guvernare județeană toate aceste lucruri care să schimbe amărăciunea aceasta din județ.

Sigur, sunt lucruri pe care le știam, ori parte dintre noi le bănuiam. Județul nostru are niște pungi de sărăcie nedemne de mileniul în care trăim.

Noi, aici în municipiul Iași suntem extrem de răsfățați, că avem acces la apă curentă, la energie, la gaz, ne putem face o cafea dimineața la un esspresor. Am un mesaj ferm pentru votanții din urban, urbanul mare Iași, urbanul mediu: ieșiți la vot și pentru ceilalți din județ, care nu au șansa voastră!

Noi, candidații Alianței USR PLUS, am făcut o campanie curată. Avem programe care privesc și chestiunile simple, de bun-simț, care sunt de fișă de post a celor care administrează județul sau orașul, anume, apă, asfalt, canalizare, gaz, am venit însă și cu proiecte care să pună în valoare ceea ce are Iașul și ceilalți competitori nu au făcut acest lucru: patrimoniul cultural, am vorbit despre mall-ul cultural pe care să-l facem, despre Parcul Natural pe care vrem să-l înființăm cât mai repede la Bârnova-Repedea, care să protejeze Iașul, cel mai poluat oraș al României. Și despre Cucuteni am vorbit, un proiect extrem de important, care valorifică istoria noastră, de aici.

Ce am primit în schimb? Sute de conturi false, mii de mesaje de pe aceste conturi false care încercau să ne discrediteze și am ajuns să-mi capăt dreptatea în instanță și după cum ați putut observa, unicat în România, am reușit să oblig Facebook să închidă paginile false care postau în numele meu, punând la cale o acțiune majoră de discreditare pe ultima sută de metri.

Nu asta este campanie, domnule „Chirică“, sau „Alexa“, cum sunteți cunoscuți prin țară.

Veniți la vot, împreună putem să-i învingem!

