Marius Bodea: Scrisoare deschisă către toți simpatizanții PNL (P)

Dragi simpatizanți PNL,

Timp de 22 ani am făcut parte împreună din Partidul Național Liberal. Am devenit membru PNL atunci când era un partid mic, care de-abia trecea pragul parlamentar, și mi-am dat demisia în momentul în care PNL a ajuns partid de guvernare, cotat cu peste 30% în sondaje. PNL a făcut bune și rele, ca orice partid.

La Iași s-a depășit o linie roșie!

După ani de opoziţie şi de revoltă împotriva metodelor imorale de lucru ale lui Mihai Chirica (membru important al PSD timp de 8 ani, ajuns vicepreşedinte naţional al PSD, şef al PSD Iași dar și ocupant tip de 18 ani sub domnia PSD la Iaşi a poziţiilor de director tehnic, viceprimar şi primar), am fost pus în faţa unei anomalii: aceea de a-l susţine pentru un nou mandat și, împeună cu el, și pe toată mafia imobiliară din jurul său împotriva căreia am luptat de-a lungul timpului alături de ieșenii din toate cartierele noastre.

Această decizie a fost, în esenţă, o capitulare a șefilor PNL în fața PSD, dar și o decizie cinică de a tolera alături de noi, liberalii ieșeni – după ce ani la rând am criticat acest lucru – a metodelor de lucru imorale, tipice pesedismului, totul doar pentru a obține niște voturi virtuale.

Mi-am dat demisia din PNL pentru că nu pot fi părtaș moral la un lucru împotriva căruia am luptat dintotdeauna. Eu cred cu adevărat că Iașul merită mai mult. Ieșenii cu care am discutat de-a lungul timpului merită oameni în fruntea Primăriei care pun pe primul loc interesele orașului, nu dorința bolnavă de proprie înavuțire.

Dragi simpatizanți PNL,

În acest moment Iașul are cu adevărat o alternativă! Alături de mai mulți oameni curajoși și de bună-credință din PNL, am ales să facem echipă împreună cu USR-PLUS pentru a putea oferi orașului nostru o administrație cinstită și eficientă.

Știu foarte bine că cei mai mulți vă doreați o alianță USR-PLUS-PNL în Iași pentru a depesediza orașul și pentru a avea o administrație municipală și județeană competentă și reformistă.

Acum, pe baza acestui parteneriat format între USR-PLUS și oamenii din PNL Iași alături de care ați luptat împotriva modului PSD-ist de a face administrație și politică în Iași, acest lucru a devenit realitate.

Suntem o echipă și, împreună, venim în fața voastră cu o alternativă reală.

Liberalii autentici au acum o alternativă curată, onestă și care întrupează aspirațiile și așteptările lor și ale Iașului: competență și integritate, curajul de a duce la capăt proiecte mari și responsabilitatea de a lucra, împreună, în echipă, pentru binele comun.

Împreună, cu pricepere și curaj, vom reuși să transformăm Iașul în orașul pe care ni-l dorim!

Marius BODEA