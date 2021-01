Comunicat de presa (P)

Senatorul Marius Bodea susține că ieșenii așteaptă acum de la membrii filialei PNL Iași să adopte o poziție morală față de actuala conducere și să se delimiteze de aceasta pentru a face posibilă o alianță locală împreună cu USR PLUS, așa cum a fost parafată la nivel național în cadrul coaliției de guvernare.

„Cu toții dorim să ne punem la masă pentru a rezolva marile probleme: dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași, poluarea galopantă, demantelarea intereselor imobiliare și stoparea haosului urbanistic, dezvoltarea infrastructurii rutiere județene pentru a aduce toate comunitățile județului în secolul nostru, identificarea de soluții rapide pentru a descongestiona traficul din orașul Iași – asta ca să enumerăm doar câteva obiective.

Pentru ca toate acestea să fie posibile, USR PLUS are nevoie de un partener care să demonstreze că s-a lepădat de pesedism, atât la propriu, cât și la figurat. Nu vom putea sta la aceeași masă dacă PNL Iași nu se dezice de Costel Alexe, vizat în mai multe dosare de corupție de către DNA și pus oficial sub urmărire penală, precum și de Mihai Chirica și de consilierii PSD, cărora în august 2020 li s-au dat peste noapte carnete de liberali și au candidat pe listele PNL.

Noi, ce din USR PLUS, înțelegem așteptările ieșenilor, dar, în același timp, înțelegem că mai bine de 30% din locuitorii municipiului și 20% din cei ai județului ne-au acordat votul lor pentru a face o politică bazată pe principii, iar nu o politică a micilor înțelegeri. Votanții noștri se întreabă, pe drept cuvânt, cum putem astăzi discuta despre binele Iașului cu Mihai Chirica și Costel Alexe, personaje care au dovedit în mod public toate metehnele specific pesediste: amoralitatea, vânzarea interesului public de dragul interesului personal, promovarea nepotismului în numirile din administrație, tolerarea și îmbrățișarea corupției.

PNL Iași este dator cu un răspuns tuturor ieșenilor. Vrea să aleagă calea morală a reformei interne și să lucreze cu noi, USR PLUS, pentru binele ieșenilor, sau dorește să se autoizoleze pe plan local. Dacă preferă a doua variantă, atunci așteptăm un răspuns clar: «noi, PNL Iași, rămânem cu șefii noștri, un anchetat penal pentru mită, Alexe, și cu cumătrul pesediștilor, Chirica!», încheie senatorul Marius Bodea.