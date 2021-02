Comunicat de presa (P)

Senatorul USR PLUS Marius Bodea, secretar al Comisiei de Transporturi și Infrastructură, declară că, prin asumarea proiectului de către actuala guvernare, proiectul Autostrăzii Ungheni-Iași-Tg. Mureș, are, în sfârșit, tot sprijinul politic și administrativ pentru a fi pus în practică. Senatorul amintește că A8 a reprezentat un proiect pentru care a lucrat și militat încă din opoziție și că echipa USR PLUS de la Iași și de la nivel central și-a asumat implementarea sa.

„Timp de un deceniu, cel mai important proiect de infrastructură pentru regiunea Moldovei, Autostrada Ungheni-Iași-Tg. Mureș, un obiectiv vital, menit să lege Estul României de Vestul Europei, a fost bătaia de joc a politicienilor PSD, iar din punct de vedere administrativ pur și simplu a fost o continuă și penibilă târâială funcționărească“, spune Marius Bodea.

Actualul senator USR PLUS a propus, în 2019, în calitate de Președinte al Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților, ca doi reprezentanți ai asociațiilor care militează pentru A8, Împreună pentru A8 și Moldova vrea autostradă, să devină consilieri ai Ministrului Transporturilor. Astfel, au căpătat acces la informații și au oferit soluții concrete pentru deblocarea investiției.

„A fost pentru prima dată când am reușit să penetrăm viesparul de interese care conduce politica de infrastructură a României. Astăzi, pentru prima dată în istoria zbuciumată a acestei investiții, lucrurile devin clare. Unul dintre cei doi foști consilieri, Adrian Covăsnianu, a devenit Secretar de Stat în Ministerul Transporturilor, susținut de USR PLUS Iași, și are în atribuțiile sale directe chiar realizarea A8. Avem un ministru USR PLUS, Cătălin Drulă, care luptă pentru această autostradă cu determinarea unui ieșean.

Faptul că A8 este cel mai greu proiect de infrastructură din România nu trebuia niciodată să fie un motiv pentru a-l așeza la coadă. Moldova are nevoie de o cale rutieră spre Vest, pentru a atrage investitori, pentru a asigura mobilitatea cetățenilor dinspre și spre Europa și, cel mai important, pentru a avea o șansă la dezvoltare.

Soluția reală, pe care o susțin deplin, este să fie angajați cei mai buni specialiști români și străini pentru a duce la capăt această autostradă. Când alții se pregătesc să meargă pe Marte, cred că suntem și noi în stare să trecem cu un drum prin munți!

A8 a fost cel mai important obiectiv al meu ca parlamentar de opoziție, A8 rămâne cel mai important proiect al meu la nivel național și ca membru al echipei puterii. Toți parlamentarii USR PLUS din Iași suntem săptămânal angajați în proiectul autostrăzii în cadrul întâlnirilor formale pe care le avem la Compania Națională de Autostrăzi sau la Ministerul Transporturilor. Acolo unde vor apărea blocaje, ne asumăm ca, pe cale parlamentară, și cu sprijinul colegilor din Guvern, să intervenim de îndată.

Va mai dura câțiva ani până când să putem circula pe A8 spre Vestul Europei. Dar pot să vă spun că există, în sfârșit, voință politică reală de a porni și duce la bun sfârșit acest proiect“, încheie Marius Bodea.