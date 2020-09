Marius Bodea: Vot cu vot putem schimba viitorul nostru și al copiilor noștri! ()

Sunt Marius Bodea și candidez pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Iași din partea Alianței USR PLUS.

Mă știi foarte bine, ani de zile ne-am luptat împreună pentru a ne apăra orașul de abuzurile mafiei imobiliare care se dezvolta sub privirile îngăduitoare ale conducătorilor orașului și ai județului. Politicieni de carton care au tolerat și încurajat imobiliari de carton să construiască ilegal blocuri de carton până chiar în fața ușii și geamurilor locuințelor noastre.

Și împreună ne-am apărat nu doar orașul, ci și pădurile, pentru ca acestea să nu fie tăiate cu sălbăticie, la fel cum au fost tăiați și teii de pe Ștefan cel Mare, fără nici o remușcare!

Am plecat din PNL atunci când am realizat că pentru foștii mei colegi voturile contează mai mult decât moralitatea, am plecat din PNL în momentul în care am înțeles că orașul și județul Iași sunt în pericol să ajungă în buzunarele unor oameni cu interese personale de care trebuie să se ocupe mai degrabă instituțiile statului, nu alegătorii.

Cred ca sunt singura persoană cu funcție de conducere în PNL care a ales să plece în opoziție, din poziția de a fi la guvernare, indiferent ce promisiuni mi-au fost făcute pentru a-mi ține gura.

Și nu-mi pare deloc rău că am făcut acest pas firesc, pentru că în Alianța USR PLUS am găsit exact aceleași principii după care m-am ghidat toată viața: cinste, competență și curaj.

Am ales să continui să lupt pentru Iași și pentru ieșeni!

Orașul și județul nostru au ajuns să fie arătate cu degetul în toată țara. Pe vremuri eram mândria și exemplul României, astăzi am ajuns să fim doar subiect de știri despre sărăcie și corupție. Oare de ce? Pentru că toți foștii noștri conducători s-au luptat doar pentru ei și pentru interesele lor, și nu pentru interesele ieșenilor și ale Iașului. La fel cum și azi, cei care se cred noii conducători pe vecie ai Iașului, se luptă doar pentru ei și pentru interesele prietenilor lor din mafia imobiliară ori cea a lemnului.

În această campanie electorală am ajuns sa fiu cel mai atacat candidat. Oare de ce? Pentru că eu deranjez, pentru că noi deranjăm, pentru că toți cei care luptă pentru Iași și pentru ieșeni îi deranjează pe cei care se vor stăpâni! Pentru că așa s-au obișnuit ei și ai lor, de ani și ani de zile, să nu-i deranjeze nimeni! Doar că noi nu ne oprim și vom lupta până la capăt!

Duminică, pe 27 septembrie, dacă tu stai acasă și nu vii la vot, doar ei vor avea de câștigat. Ei și prietenii lor care, patru ani de zile de aici încolo vor construi oricât, oricum și oriunde, vor defrișa ilegal oricât, oricum, oriunde!

Vino și tu la vot, luptă-te și tu pentru orașul și județul Iași! Hai să le arătăm că nu ne este teamă, hai să le arătăm că ÎMPREUNĂ putem fi mai puternici decât ei! Vot cu vot putem schimba viitorul nostru și al copiilor noștri!

Votează și tu echipa USR PLUS!

Acest material a fost comandat de Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate parte a alianței electoral e „Alianța USR PLUS”) și realizat de operatorul economic SC Grupul de Presă Medianet SRL, site: www.ziaruldeiasi.ro. Cod unic de identificare: 21200391