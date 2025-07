Marius Lăcătuş, cetăţean de onoare al Municipiului Braşov

Este cea mai înaltă distincţie a comunităţii braşovene, aprobată de Consiliul Local în luna aprilie, acordată în semn de respect şi recunoştinţă pentru performanţele sportive ale lui Marius Lăcătuş.

,,Este încă un titlu care este la fel de important ca şi celelalte zece pe care le-am câştigat ca jucător, ca fotbalist. Şi faptul că vine din partea municipalităţii braşovene este cu atât mai important pentru mine. Este un motiv de bucurie, de mândrie că după atâţia ani, am ajuns să devin cetăţean de onoare al Braşovului şi le mulţumesc încă o dată, pe această cale, tuturor celor care s-au implicat, bineînţeles, şi domnului primar”, a declarat Lăcătuş.

Marius Lăcătuş a început fotbalul de performanţă la FCM Braşov, iar recunoaşterea naţională şi internaţională a avut-o ca fotbalist al clubului Steaua Bucureşti şi la echipa naţională. Este câştigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986, câştigător al 10 titluri naţionale şi titular de necontestat al echipei naţionale, devenind astfel unul dintre cei mai cunoscuţi sportivi braşoveni.

Totodată, el a rememorat şi cel mai important şi drag moment care îl leagă de fotbalul braşovean.

,,În mod cert este momentul când am debutat, a fost la meciul cu CS Târgovişte de acasă. Începuse campionatul, returul campionatului 1981-1982 şi sigur că voi rămâne recunoscător tot timpul celor care mi-au fost colegi în acea perioadă, pentru că m-au ajutat să ajung unde am ajuns. Le mulţumesc antrenorilor pe care i-am avut la Centrul de Copii şi juniori pentru că m-au sprijinit şi am ajuns în situaţia în care să debutez la FC Braşov şi le mulţumesc, bineînţeles, şi antrenorilor pe care i-am avut la echipa de seniori: nea Niki Pescaru, Ştefan Coidum, Ion Alecu, oameni care au avut încredere în mine şi am ajuns să joc titular în Liga I la 17 ani şi jumătate”, a povestit Marius Lăcătuş.

Înainte de ceremonia oficială, primarul George Scripcaru şi Marius Lăcătuş au avut o întâlnire în care au discutat inclusiv despre viitorul fotbalului braşovean.

,,Îmi doresc ca şi echipa de fotbal să ajungă în cel mai scurt timp la nivelul celorlalte sporturi din Braşov care pun probleme marilor cluburi din ţară. Şi mă refer aici la handbal, la volei, la baschet, la hochei. Sper ca într-o perioadă destul de scurtă fotbalul să ajungă acolo unde îi este locul. Braşovul are nevoie de fotbal, fotbalul are nevoie de Braşov şi cred că suporterii îşi doresc să aibă o echipă cât se poate de repede, o echipă care să îi reprezinte la nivelul cel mai înalt”, a precizat Marius Lăcătuş.

Primarul i-a prezentat parcursul pe care şi-l propune municipalitatea pentru a ajunge din nou în elita fotbalului braşovean, un parcurs care se bazează pe construcţia unei echipe de seniori, care va parcurge toate etapele necesare pentru a ajunge să promoveze în Liga Naţională şi care va avea ca bază echipele de juniori de la Corona Braşov.

,,Sunt convins că vom avea un parcurs pe ce înseamnă fotbal în următoarea perioadă, pentru că acest proiect face parte din ceea ce am stabilit ca şi componentă sportivă la Braşov şi mergem cu un proiect sănătos, pe care să îl construim cu migală şi cu încredere şi sunt convins că în următorii ani vom fi acolo unde trebuie”, a spus primarul George Scripcaru.

Publicitate și alte recomandări video