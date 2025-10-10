MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

Marius Ostaficiuc nu mai conduce filiala AUR Iași

De Radu MEȘNIȚĂ
vineri, 10 octombrie 2025, 11:30
1 MIN
Marius Ostaficiuc nu mai conduce filiala AUR Iași

El a anunțat că și-a încheiat mandatul de coordonator județean. Bucureștiul urmează să facă cunoscut numele persoanei care va prelua șefia filialei ieșene a partidului.

Marius Ostaficiuc a anunțat că își încheie mandatul de coordonator județean al AUR Iași, pe care o deținea de aproape un an și jumătate, practic dinaintea alegerilor locale comasate cu cele europarlamentare de anul trecut.

„Am dus o etapă importantă la bun sfârșit, iar acum este timpul ca alți colegi să continue acest drum cu o nouă energie”, a spus el, invocând o strategie de reorganizare a AUR.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

„A fost o perioadă intensă, în care am pus suflet și energie pentru a consolida structurile județene și locale și pentru a promova valorile în care cred: credință, familie, libertate și dragoste de neam. Le mulțumesc colegilor pentru munca și solidaritatea de care au dat dovadă”, a declarat Marius Ostaficiuc. 

Potrivit unui comunicat al filialei ieșene AUR, el a menționat că „rămâne „aproape de comunitatea ieșeană și de principiile care i-au ghidat întreaga activitate politică: grija față de oameni, respectul pentru muncă și familie și responsabilitatea față de comunitate”.   Ostaficiuc rămâne membru al partidului lui George Simion și va continua să reprezinte AUR în Consiliul Județean, unde este liderul grupului consilierilor Alianței pentru Unirea Românilor.  Conducerea națională a partidului urmează să stabilească cine va prelua interimatul funcției până la desemnarea au alegerea noului coordonator al AUR Iași. 

Etichete: AUR, coordonator, demisie, Deputatul AUR Marius Ostaficiuc

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network