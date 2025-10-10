Marius Ostaficiuc nu mai conduce filiala AUR Iași

El a anunțat că și-a încheiat mandatul de coordonator județean. Bucureștiul urmează să facă cunoscut numele persoanei care va prelua șefia filialei ieșene a partidului.

Marius Ostaficiuc a anunțat că își încheie mandatul de coordonator județean al AUR Iași, pe care o deținea de aproape un an și jumătate, practic dinaintea alegerilor locale comasate cu cele europarlamentare de anul trecut.

„Am dus o etapă importantă la bun sfârșit, iar acum este timpul ca alți colegi să continue acest drum cu o nouă energie”, a spus el, invocând o strategie de reorganizare a AUR.

„A fost o perioadă intensă, în care am pus suflet și energie pentru a consolida structurile județene și locale și pentru a promova valorile în care cred: credință, familie, libertate și dragoste de neam. Le mulțumesc colegilor pentru munca și solidaritatea de care au dat dovadă”, a declarat Marius Ostaficiuc.

Potrivit unui comunicat al filialei ieșene AUR, el a menționat că „rămâne „aproape de comunitatea ieșeană și de principiile care i-au ghidat întreaga activitate politică: grija față de oameni, respectul pentru muncă și familie și responsabilitatea față de comunitate”. Ostaficiuc rămâne membru al partidului lui George Simion și va continua să reprezinte AUR în Consiliul Județean, unde este liderul grupului consilierilor Alianței pentru Unirea Românilor. Conducerea națională a partidului urmează să stabilească cine va prelua interimatul funcției până la desemnarea au alegerea noului coordonator al AUR Iași.

