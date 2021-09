Marius Striblea va oferi două burse tinerilor avocaţi

Bursele, în valoare de câte 1.000 de lei, vor fi acordate pe durata unui an, ele urmând să fie plătite din indemnizaţia încasată de Striblea ca vicepreşedinte al UNBR.

„Eu nu stau în banii ăştia, dar ştiu cât pot conta pentru un tânăr aflat la început de carieră. Am fost tânăr avocat, stăteam în cămin, tatăl decedat, deci ştiu cât de greu poate fi. Am propus la Bucureşti ca membrii conducerii UNBR să renunţe la indemnizaţii pentru susţinerea unor astfel de proiecte, dar ideea a fost respinsă. Atunci am luat decizia să dau eu banii. Sper ca şi alţii să procedeze la fel”, a declarat Striblea.

Un stagiar, angajat la biroul unui avocat consacrat, câştigă aproximativ 2.000 de lei, salariul putându-se completa cu onorariile primite pentru dosarele din oficiu. La examenul de admitere în avocatură şi de obţinere a titlului de avocat definitiv au participat duminică aproximativ 2.000 de candidaţi. Dintre aceştia, 102 au fost ieşeni. Majoritatea lor, respectiv 97, au dat examenul pentru a fi recunoscuţi ca avocaţi stagiari.