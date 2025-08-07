Mârlănia din trafic, amploare fără precedent la Iași. Ce e de făcut?

Traficul din Iași a devenit tot mai frecvent scena unor comportamente agresive sau chiar violente, care pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. Pe străzile din Iași au loc adesea șicane în trafic, uneori șoferii se iau la bătaie, fără nicio urmă de bun simț. Iată care sunt cele mai frecvente agresiuni în trafic și ce trebuie să faceți pentru a evita escaladarea.

Jurnaliștii „Ziarul de Iași” au stat de vorbă cu doi polițiști de la rutieră cu experiență și ambii au fost de acord că primul pas este să îți păstrezi calmul. Nu răspundeți la provocări, nu coborâți din mașină pentru a vă confrunta cu șoferul agresiv și evitați escaladarea conflictului.

Dacă vă simțiți în pericol sau observați o agresiune rutieră, apelați imediat 112. Este important să transmiți calm și clar detalii despre eveniment: locația, numărul de înmatriculare al mașinii implicate, direcția de deplasare și descrierea comportamentului agresiv. Dacă ești la volan, asigură-te că folosești un dispozitiv hands-free.

Obligatoriu, plângere cu probe

Dacă nu poți contacta Poliția în momentul incidentului, poți depune ulterior o plângere și, ideal, să prezinți probe: imagini foto sau video care să susțină afirmațiile tale. Orice filmare realizată cu o cameră de bord sau cu telefonul (dacă ești pasager) poate fi de mare ajutor.

Dacă în urma agresiunii rutiere ați fost lovit fizic sau dacă mașina dumneavoastră a suferit avarii, situația se transformă în infracțiune, nu doar în contravenție. În acest caz, imaginile surprinse devin probe video într-un dosar penal și pot contribui decisiv la sancționarea agresorului într-un eventual proces.

Din 27 octombrie, șoferii care asistă sau sunt victime ale acestor incidente au o nouă opțiune de apărare: pot raporta astfel de cazuri direct pe o platformă digitală lansată de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Noua platformă – disponibilă pe site-ul hub.mai.gov.ro, în secțiunea E-SAR (Sesizări Abateri Rutiere) – permite oricărui cetățean să semnaleze comportamente agresive ale altor șoferi. Scopul este clar: prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere.

Ce înseamnă „comportament agresiv” în trafic?

Legea definește clar ce manevre sunt considerate comportamente agresive. Printre acestea se numără: schimbarea repetată a benzilor pentru a depăși coloana, întoarcerea bruscă folosind frâna de ajutor, accelerarea în gol a roților la pornire, circulația foarte aproape de alte vehicule, fie din față, fie din lateral, folosirea abuzivă a claxonului sau a farurilor pentru a intimida alți șoferi, mersul pe o roată cu motocicleta sau mopedul, mersul cu spatele pentru a speria alți participanți la trafic, derapajele intenționate pentru a întoarce sau roti mașina și accelerările zgomotoase menite să-i deranjeze pe cei din jur.

Pentru astfel de comportamente, sancțiunile prevăzute de lege (art. 100 alin. 3 lit. i din O.U.G. 195/2002) includ 4 – 5 puncte amendă (între 660 și 825 lei) și reținerea permisului pentru 30 de zile.

