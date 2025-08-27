Marriott pe malul Ciricului? Investiție de 12 milioane euro într-un nou hotel: antreprenorul Marius Pătrașcu vizează un brand internațional

Pe malul Ciric, Iașul va găzdui un hotel de cinci stele afiliat unui brand internațional. Marius Pătrașcu pregătește o investiție de 12 milioane de euro, însă, spune acesta, birocrația ține pe loc negocierile cu lanțurile hoteliere.

Un nou proiect hotelier de amploare prinde contur în Iași. Dezvoltatorul imobiliar Marius Pătrașcu, cunoscut pentru ansamblul rezidențial Cataleya din zona Bucium, intenționează să ridice un complex modern, de cinci stele, pe malul lacului Ciric.

Terenul, de aproximativ 10.000 mp, este deținut de societatea Megastep SRL, condusă de Silvia Pătrașcu, mama investitorului. Firma administrează deja Vila Q, o unitate de cazare din Văratec, județul Neamț.

Proiectul destinat zonei Ciric se află în faza incipientă, cu un certificat de urbanism deja obținut de la Primăria Iași, necesar pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ). Regimul de înălțime propus este P+6 sau P+7, iar hotelul ar urma să includă între 80 și 100 de camere, cu restaurant, piscină și alte servicii și facilități premium, potrivit omului de afaceri.

Într-o declarație pentru „Ziarul de Iași”, Marius Pătrașcu a vorbit despre provocările birocratice care întârzie parteneriatele cu lanțuri internaționale, o problemă întâlnită la nivel național, nu doar în Iași, după cum recunoaște acesta.

„Încercăm să aducem un brand. Nu am luat o decizie încă pentru că, nu numai în Iași, cred că peste tot în România, de la stadiul de discuții la a realiza ceva, numai documentația durează doi, trei ani de zile. Și atunci, noi am inițiat discuții pentru că, proiectul intenționăm să-l facem și să-l asociem cu un lanț hotelier”, a spus antreprenorul.

Valoarea estimată a investiției se ridică la 10–12 milioane de euro, iar dezvoltatorul ia în calcul finanțarea prin credite bancare și, dacă apar oportunități, fonduri europene: „Dacă iese vreo linie de finanțare, încercăm să aplicăm, dar acum depindem, din nou, de cât de repede obținem actele de la autorități.”

Deși nu a confirmat oficial un parteneriat cu J.W. Marriott, Pătrașcu a sugerat că poartă discuții avansate cu mai multe branduri internaționale, inclusiv pentru această franciză. Totuși, lipsa unui calendar clar privind obținerea autorizațiilor continuă să îngreuneze semnarea unor acorduri ferme.

Județul Iași numără peste 50 de hoteluri și spații de cazare

Pe raza județului Iași, în evidențele fiscale figurează, la acest moment, un număr de 50 de firme active, care au raportat ca principal obiect de activitate domeniul Hoteluri și alte facilități de cazare similare. Astfel, potrivit datelor de la Registrul Comerțului, în topul companiilor care au înregistrat anul trecut cele mai mari cifre de afaceri și profituri din județul Iași se află Palas Internațional Resort, o companie care deține Hotelul Internațional, cu o cifră de afaceri raportată anul trecut de 33,6 milioane de lei. Pe următorul loc, la o diferență de 4 milioane de lei în profitul net declarat, se află Complexul Hotelier Unirea SA, succedat de Motel Bucium SRL, care a raportat în 2024 o cifră de afaceri de aproape 19 milioane de lei.

Menționăm totuși că în această industrie, în Iași, funcționează mai multe hoteluri și spații de cazare, doar că multiple proprietăți sunt deținute și operate sub un singur nume juridic sau entitate corporativă. De asemenea, mai sunt companii în Iași care dispun de facilități de cazare, doar că principalul lor obiect de activitate raportat este în alte domenii, precum cel al restaurantelor și altor activități de servicii de alimentație.

Publicitate și alte recomandări video