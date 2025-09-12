„Marșul Lupilor Negri” – Eveniment inedit organizat de Batalionul 151 Infanterie „Războieni” la care sunt invitați ieșenii dornici de aventură

Un eveniment cu totul special va avea loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, la sediul Batalionului 151 Infanterie „Războieni” din Iași, cu prilejul împlinirii a 31 de ani de la înființarea acestei unități militare de elită. „Marșul Lupilor Negri”, o competiție inedită atât pentru militari, cât și pentru civili, promite să fie nu doar un test de rezistență fizică și psihică, ci și o celebrare a tradiției și a spiritului de camaraderie militară.

Evenimentul va avea loc în intervalul orar 07.00 – 13.00, la sediul unității situate pe strada Aeroportului nr. 2, și este deschis tuturor iubitorilor de mișcare care vor să-și testeze limitele alături de militarii batalionului. Participanții, peste 200 la număr, vor parcurge un traseu variat de aproximativ 10 kilometri și vor înfrunta o serie de obstacole aplicative, în condiții similare antrenamentelor militare.

O raniță ca simbol al efortului și al disciplinei

Competiția se va desfășura cu echipament militar pus la dispoziție de organizatori: fiecare participant de sex masculin va purta o raniță de 10 kg, iar participantele – o raniță de 5 kg. Astfel, organizatorii au dorit să transpună participanții într-un cadru cât mai apropiat de realitățile din teren ale militarilor.

„Marșul Lupilor Negri nu este doar o simplă întrecere sportivă. Este o expresie a respectului față de trecut, a solidarității între generații și a angajamentului nostru ferm de a ne servi țara cu devotament”, au transmis reprezentanții batalionului.

Tradiție și onoare militară în inima Moldovei

Batalionul 151 Infanterie „Războieni”, cunoscut sub numele de „Lupii Negri”, face parte din Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași și are o istorie impresionantă. A fost înființat pe 15 septembrie 1994, fiind continuatorul tradițiilor de luptă ale Batalionului 1 Infanterie din Regimentul 15 Infanterie.

Începând cu anul 1996, militarii acestei unități au participat la 10 misiuni internaționale de menținere a păcii, în teatre de operații din Afganistan, Albania, Angola, Bosnia și Irak. De asemenea, „Lupii Negri” au luat parte la numeroase exerciții multinaționale desfășurate în Germania, Norvegia, Marea Britanie, Polonia, Republica Moldova, Slovacia, Ucraina și Statele Unite ale Americii.

„Este o mândrie pentru noi să ducem mai departe tradiția și să reprezentăm cu cinste România în misiuni internaționale. Fiecare exercițiu, fiecare misiune înseamnă o nouă provocare, dar și o oportunitate de a arăta profesionalismul și pregătirea Armatei Române”, au adăugat reprezentanții Batalionului 151 Infanterie „Războieni”.

Organizatorii lansează un apel către ieșeni să participe sau să fie prezenți ca susținători la eveniment, subliniind importanța sprijinului comunității locale pentru activitățile militare.

„Vă așteptăm să fiți alături de noi! Marșul Lupilor Negri este o oportunitate de a înțelege mai bine spiritul armatei și de a vă conecta cu valorile noastre fundamentale: onoare, curaj și dăruire”, se mai arată în mesajul transmis de Batalionul 151 Infanterie.

