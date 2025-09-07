Marșul Vieții 2025. Lumânări și rugăciuni pentru victimele Pogromului: ,,Reprezintă o pată neagră în istoria Iașului”

Cea de-a XI-a ediție a „Marșului Vieții” se va desfășura în perioada 7 – 11 septembrie 2025, marcând 84 de ani de la Pogromul din 1941. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Iași, în parteneriat cu Comunitatea Evreilor din Iași și Rabinul Josef Wasserman din Israel. Programul cuprinde vizite și momente de reculegere în mai multe locuri ale memoriei evreiești din Moldova – la Iași, Dorohoi, Podu Iloaiei și în alte comunități care păstrează vie amintirea tragediilor de acum opt decenii.

Acest proiect de memorie colectivă aduce împreună delegații din Israel și din alte țări, oficialități centrale și locale, membri ai corpului diplomatic, precum și numeroși ieșeni. În fiecare an, delegația din Israel este numeroasă, alcătuită în mare parte din persoane originare din Iași sau din împrejurimi, care revin pentru a-și revedea locurile natale și pentru a participa la momentele comemorative.

Șase lumânări simbolice în memoria celor șase milioane de victime

Referindu-se la semnificația acestei ediții, Dragoș Nerelsa, președintele Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română (ASILR), a subliniat că „Marșul Vieții” s-a transformat într-o tradiție a Iașului. El a explicat că, în fiecare an, grupul numeros de israelieni – majoritatea originari din Iași sau din împrejurimi, se întoarce pentru a-și vizita locurile natale, străzile și casele copilăriei. Delegația rămâne mai multe zile la Iași, iar programul include și deplasări în comunități istorice din Moldova, unde evreii au avut o prezență puternică în trecut.

„Suntem la a XI-a ediție, a devenit o tradiție în Iași să se comemoreze pogromul. Grupul care vine din Israel în fiecare an – vine un grup mare de israelieni, marea majoritate originari din Iași sau împrejurimi – ei vin să-și viziteze locurile unde s-au născut, unde au crescut. Cu ocazia asta, noi stăm mai multe zile în Iași și mergem o zi la Dorohoi, o zi în Neamț, și la Podu Iloaiei, în locuri unde au fost importante comunități evreiești”, a declarat acesta pentru „Ziarul de Iași”.

Astfel, prima zi, luni, va fi marcată printr-o deplasare la Dorohoi, unde sunt programate mai multe momente de comemorare și de recunoaștere a memoriei evreiești. Acolo se va oficia o slujbă religioasă la Monumentul victimelor pogromului, urmată de depuneri de coroane de flori. Vor fi rostite rugăciuni și se vor aprinde șase lumânări simbolice în memoria celor șase milioane de victime ale Holocaustului.

Programul de la Dorohoi va include și o vizită la sediul Comunității Evreilor, care adăpostește un muzeu. Tot în această zi, Consiliul Local al municipiului Dorohoi va acorda titlul de Cetățean de Onoare rabinului Josef Wasserman, în semn de recunoaștere pentru contribuțiile sale notabile. În cadrul vizitei, va fi omagiată și familia Wasserman, printr-o oprire la statuia și placheta ridicate în memoria rabinului orașului din trecut.

„La Dorohoi este și o statuie cu o plachetă în memoria familiei Wasserman. Tatăl lui a fost rabinul orașului, un om foarte respectat, iar primăria i-a dedicat această plachetă”, a mai precizat președintele ASILR.

Eveniment comemorativ la Cimitirul Evreiesc din Iași

Marți, 9 septembrie 2025, programul comemorativ va continua la Iași, la Cimitirul Evreiesc, unde, începând cu ora 9:00, vor avea loc momente religioase, depuneri de coroane și discursuri ale oficialităților. Înainte de acestea, ieșenii sunt invitați să participe la „Marșul Vieții”, care va porni la ora 8:30 de la Centrul de Cartier Păcurari (Șoseaua Păcurari nr. 34) spre Cimitirul Evreiesc (Aleea Cimitirul Evreiesc nr. 2).

Adina Stoleru, Șef Birou Diaspora în cadrul Primăriei Municipiului Iași, a menționat că „Marșul Vieții” a devenit un eveniment recunoscut internațional.

„Comunitățile evreiești din întreaga lume cunosc acest eveniment, iar Iașul este un oraș în care fiecare comunitate își găsește locul. Dorim să transmitem că suntem o comunitate tolerantă. Pogromul reprezintă o pată neagră în istoria Iașului, o asumăm, dar nu uităm”, a declarat aceasta.

Pentru comunitatea evreiască, Iașul are o valoare istorică, culturală și spirituală aparte. Orașul a fost unul dintre primele centre evreiești din România și a avut o contribuție esențială la dezvoltarea comerțului, a artelor, a medicinei și a științelor. Tot aici a funcționat primul teatru idiş din lume, „Pomul Verde”, iar numeroase clădiri și instituții poartă amprenta acestei comunități. Astăzi, Iașul este înfrățit cu orașele Haifa, Ashdod și Netanya, întărind astfel legăturile profunde dintre capitala Moldovei și Israel.

