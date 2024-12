Martin Chalfie, laureat al Premiului Nobel pentru chimie, s-a întâlnit cu elevii de la Negruzzi și le-a vorbit despre implicare și pasiune

Potrivit acesteia, întâlnirea a fost nu doar o oportunitate de a învăța despre cercetarea științifică, dar și o lecție despre perseverență și pasiune în fața dificultăților.

Martin Chalfie le-a împărtășit elevilor și profesorilor din experiențele sale, vorbind despre drumul său spre premiul Nobel și despre importanța pasiunii în știință.

Laureatul a vorbit și despre momentele dificile din cariera sa, subliniind importanța de a nu renunța chiar și în fața eșecurilor.

„Când eram la colegiu, eram interesat de știință, dar am lucrat într-un laborator și m-am convins, pentru că experimentele nu funcționau, că nu ar trebui niciodată să fac știință. Și timp de câțiva ani am avut tot felul de joburi interesante. Totuși, mi-am găsit locul într-un laborator, unde am avut o experiență minunată și am realizat că poate asta este ceea ce îmi place să fac”, a mărturisit el.